CRITIQUE / AVIS FILM- "Bob l’Éponge" est de retour sur grand écran. Pour sa troisième adaptation cinématographique, le petit personnage jaune débarque sur Netflix. Alors que le film devait initialement sortir au cinéma, à cause de la pandémie de Covid-19, il a terminé sa course sur la plateforme.

Bob l’Éponge : troisième adaptation cinématographique

Bob l’Éponge est un personnage culte, qui a porté toute une génération d'enfants de la télé. Créé en 1999 par le regretté biologiste Stephen Hillenburg, Bob l’Éponge est devenu une série culte, une référence du monde télévisé, et un des programmes phares de Nickelodeon. Très rapidement, le personnage a été adapté au format long-métrage. Avec une première adaptation réalisée par Hillenburg lui-même en 2004. Sobrement intitulé Bob l’Éponge – Le Film, elle demeure encore aujourd'hui la meilleure version cinématographique des trois. L’œuvre rapporte plus de 141 millions de dollars au box-office. En 2015, Paul Tibbitt est chargé de mettre en scène Bob l’Éponge – Le Film : Un héros sort de l'eau, où il emmène Bob et Patrick sur la terre ferme aux prises avec un dangereux pirate interprété par Antonio Banderas. Ce deuxième opus rapporte plus de 365 millions de dollars de recettes malgré des critiques désastreuses.

Et nous voici maintenant en 2020, avec Bob l’Éponge – Le Film : Éponge en eaux troubles, réalisé par Tim Hill. Un nouvel opus produit par Paramount et qui devait voir le jour cet été dans les salles de cinémas. Mais face à la situation actuelle, le studio a préféré donner son bébé à Netflix. Dans cette nouvelle aventure, Bob part à la recherche de son escargot Gary, kidnappé par Poséidon, le roi des sept mers. Et malheureusement, si l'histoire et la bande-annonce vendaient du rêve, le résultat final est globalement une catastrophe...

Un nouveau film lourdingue

Bob l’Éponge – Le Film : Éponge en eaux troubles est une grosse purge. Une adaptation poussive et lourdingue qui reprend paresseusement tous les poncifs de la série sans proposer d'éléments novateurs. Tim Hill se contente de récupérer la formule de Stephen Hillenburg sans lui donner la verve et l'impact de son époque. Il se satisfait de réutiliser les clichés du genre pour les imposer maladroitement au sein d'une intrigue passablement ennuyeuse et terriblement téléphonée. Les éléments narratifs ne racontent pas grand chose. Se contentant d'emmener Bob d'un point A à un point B sans véritable rebondissement, climax ou autre pirouette scénaristique. En ressort un récit terriblement plat, sans saveur et sans intérêt...

L'humour souvent décalé de la série devient ici simplement agaçant. Ne permettant pas à la folie inhérente du personnage de s'exprimer. Alors, soit on vieillit trop vite, soit Tim Hill ne parvient pas à remettre au goût du jour la saveur de Bob l’Éponge. Si ce n'est quelques vannes réussies, notamment grâce à l'inimitable Patrick, les ressorts comiques tombent généralement à plat. Beaucoup trop enfantins pour convaincre, ils s'apparentent davantage à un mauvais cartoon qu'à la folie de Bob l’Éponge. Parce que paradoxalement, ce nouvel opus manque cruellement de folie, autant visuelle, que narrative...

Des apparitions inattendues

Enfin, Tim Hill comble son œuvre avec les traditionnelles chansons, danses, et des ressorts émotionnels pauvres pour masquer l'absence de créativité. En ressort un film inutilement bruyant. Qui braille pour lobotomiser le cerveau de ses spectateurs et leur faire oublier la vacuité de cette production. Ainsi, Bob l’Éponge – Le Film : Éponge en eaux troubles s'agite dans tous les sens, sans réel but ni logique, fait énormément de bruit pour se faire entendre. Le but est de dissimuler les faiblesses de la production dans un tourbillon cacophonique.

Reste trois apparitions inoubliables. Trois caméos en l'espace de cinq minutes qui tentent de justifier à eux seuls l'existence du film. Keanu Reeves hilarant, bourré d'auto-dérision, en guide spirituel bloqué dans une boule de brindilles. Snoop Dogg, totalement défoncé et qui, après avoir chanté dans les publicités pour de la nourriture décide de rapper pour Bob l'Eponge. Et enfin, le moins surprenant des trois, Danny Trejo en cowboy sauvage qui cabotine comme Antonio Banderas avant lui. Bref, Bob l’Éponge – Le Film : Éponge en eaux troubles est à laisser aux plus petits d'entre nous. Les plus âgés qui ont une certaine nostalgie à l'égard de Bob l’Éponge ruineront simplement leur enfance...

Bob l’Éponge – Le Film : Éponge en eaux troubles réalisé par Tim Hill sur Netflix dès le 5 novembre 2020. Ci-dessus la bande-annonce. Retrouvez ici toutes nos bandes-annonces.