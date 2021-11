CRITIQUE / AVIS FILM : Byron Howard et Jared Bush, les réalisateurs de « Zootopie », sont de retour avec leur nouvelle production : « Encanto, la fantastique famille Madrigal ». Sortie prévue le 24 novembre prochain dans les salles obscures.

Encanto : quand Disney s’attaque à la culture colombienne

Pour son 60ème film d’animation, les studios Disney ont décidé de se concentrer sur la culture colombienne. Après Coco, Vaiana et Luca, qui exploraient de nouvelles cultures et de nouvelles mœurs, la firme aux grandes oreilles continue de s’ouvrir à la diversité avec Encanto. Dans un mystérieux endroit niché en Colombie, chaque membre de la famille Madrigal possède un pouvoir unique. Tout le monde sauf Mirabel, qui doit compenser son absence de pouvoir par sa générosité, sa bienveillance et motivation sans failles.

Encanto, la fantastique famille Madrigal ©Disney

Encanto est une proposition généreuse de la part de Disney. Comédie musicale colorée et entraînante, le studio a mis le paquet dans sa nouvelle production. Que ce soit dans l’animation ou le son, tout frôle la perfection, tant le langage visuel est moderne et impressionnant. Encanto est une œuvre très colorée qui ravira l'émerveillement des plus jeunes. Via des personnages très attachants, le long-métrage permet de porter un regard doux et sensible sur la culture colombienne. Encanto est une belle représentation de l'Amérique Latine et permet d'offrir aux plus jeunes une belle ouverture d'esprit sur une diversité ethnique importante. Il faut dire que la production s'est tournée vers des experts colombiens, comme Juan Rendon et Natalie Osma, des réalisateurs de documentaires sur la Colombie, pour un maximum d'authenticité. Encanto, ça veut dire enchantement ou charme en espagnol, et c'est un nom qui lui va à ravir !

Des chansons très réussies

Comme pour Vaiana, Encanto opte pour une approche musicale. Le long-métrage s'articule globalement de la même façon, autour de la quête d'une jeune fille, entrecoupée de chansons plus ou moins réussies. Mais musicalement, Encanto met le turbo. Les chansons sont globalement toutes très entraînantes. Lin-Manuel Miranda s'est donné à fond pour trouver de nouvelles mélodies, bien supérieures à celles de Vaiana, sur lequel il avait déjà travaillé. Mention spéciale à la chanson autour de Luisa, Surface Pressure, qui offre des petites sonorités rap et R&B modernes et convaincantes.

Encanto, la fantastique famille Madrigal ©Disney

Avec Encanto, Disney tente de copier la méthode Pixar. Le studio délaisse un peu ses ressorts comiques pour jouer la carte de l'émotion. Comme avec Ron débloque, le studio aux grandes oreilles s'inspire du travail remarquable de leurs compères de chez Pixar, sans pour autant parvenir à les égaler. Et même si c'est parfois un tout petit peu poussif, globalement l'émotion fonctionne.

Encanto, la fantastique famille Madrigal de Byron Howard et Jared Bush au cinéma dès le 24 novembre 2021. Ci-dessus la bande-annonce. Retrouvez ici toutes nos bandes-annonces.