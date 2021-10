CRITIQUE / AVIS FILM - "Flag Day" est donc le film d'après pour Sean Penn. Sa nouvelle réalisation qui suit "The Last Face" doit lui permettre de remettre l'église au milieu du village en tant que metteur en scène.

Flag Day : Sean Penn adapte une histoire vraie

Incendié sur la place publique et encore régulièrement moqué pour The Last Face, Sean Penn a mis un peu de temps pour revenir derrière la caméra. Après une telle débâcle, on peut prédire sans trop se tromper que sa nouvelle réalisation, Flag Day, ne peut qu'être de meilleure qualité. Sean Penn s'est attribué la double casquette sur ce coup, en s'emparant d'un des deux rôles principaux. Celui de John Vogel, un homme qui a toujours trempé dans des combines étranges et qui n'a pas été un père idéal. Une histoire tirée du roman autobiographique Film-Flam Man: The True Story Of My Father’s Counterfeit Life écrit par la vraie Jennifer Vogel, la fille de John. C'est du point de vue de cette dernière que l'on va apprendre à découvrir cet homme menteur et surprenant.

Un écrin taillé pour sa fille

S'il a choisi de se mettre en scène pour la première fois de sa carrière de réalisateur, c'est évidemment parce qu'il avait une idée derrière la tête. Voilà qu'il se retrouve à partager la réplique avec sa propre fille, Dylan Penn, pour ce qui est son premier grand rôle au cinéma. C'est par ce prisme que l'on parvient à éprouver un peu d'affection pour Flag Day. Dans cette envie de faire briller son enfant en jouant le mauvais rôle. Son cabotinage devient presque utile pour mieux révéler tout le potentiel d'une actrice qu'on apprend à découvrir. Et avouons que Dylan Penn se défend admirablement bien face à lui, avec une épaisseur dans le jeu qui laisse augurer d'une belle carrière.

Le retour de Sean Penn sur la Croisette après les violents (mais mérités) retours sur The Last Face a quelque chose de courageux. Saluons son cran de redescendre dans l'arène, motivé par le désir d'offrir une carte de visite filmique à sa fille.

Flag Day ©2021 Metro-Goldwyn-Mayer Pictures Inc

Tourné en pellicule, Flag Day impose d'entrée une identité visuelle très marquée. L'évocation des différents souvenirs de Jennifer est saupoudrée de nombreux effets visuels et d'une forte utilisation de la musique. La playlist n'est pas désagréable, pour peu que l'on aime la folk, Chopin et l'americana. On préférera malgré tout les scènes plus posées, où Sean Penn s'en remet au talent de sa fille.

Flag Day de Sean Penn, en salle le 29 septembre 2021.