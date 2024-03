CRITIQUE / AVIS FILM – " Hors-Saison ", le dernier long-métrage touchant de Stéphane Brizé, plonge le spectateur dans le spleen d’un comédien, à un tournant de sa vie. Avec Guillaume Canet et Alba Rohrwacher.

Les bienfaits de la thalasso

Après sa trilogie sociale (La Loi du Marché, En Guerre, Un autre monde) et le Covid, le réalisateur Stéphane Brizé rencontré à Bordeaux pour la présentation de Hors-Saison, dit avoir "eu envie de douceur. Et besoin de reprendre son souffle, pour se remettre de son état entre lassitude, confusion et suffocation". Mathieu (Guillaume Canet), dans le même état, rencontre d’ailleurs en thalasso un professeur de sport qui lui rappelle que si on ne respire pas, on suffoque.

Car son héros est un acteur très célèbre qui, après avoir lamentablement planté ses partenaires avant une première au théâtre, ne semble plus savoir respirer. Le réalisateur s’amuse beaucoup avec la mise en abîme dans ce rôle de Guillaume Canet, qui ne s’est pas caché d’avoir connu lui-même une forme de burn-out.

Mathieu (Guillaume Canet) - Hors-saison ©Gaumont

Hors-Saison donne certes à voir l'artiste dans des situations cocasses en total décalage avec les soins ou les gens qu’il croise pendant son séjour. Puis le film amène petit à petit le spectateur à s’intéresser à lui et à ressentir une véritable empathie envers sa solitude et son mal-être. Et à se poser les questions qui l’ont poussé à prendre la fuite. Des questions qui peuvent aussi résonner dans l’intimité de chacun.

Ainsi, est-ce la peur de ne pas être à la hauteur de ce nouveau défi ? S’est-il perdu de vue à force d’entrer dans d’autres peaux que la sienne ? Craint-il de décevoir son épouse (Marie Drucker), journaliste qui présente le 20h sur une grande chaîne de télévision ? Ou est-il à ce fameux tournant de la crise de la quarantaine, qui tourmente par ses questionnements inconscients ?

Le chemin de la reconnexion à soi

Même si sa compagne l’encourage, voire le porte, le réalisateur met très bien en exergue les nombreux paradoxes auxquels est confronté le comédien. Lui qui nourrit et travaille son imaginaire dans la fiction partage la vie d’une femme puissante, en prise directe avec la réalité. Lui qui tergiverse et se nourrit de sa sensibilité pour exprimer les émotions de ses personnages aime une femme à l’autorité naturelle et factuelle. Marie Drucker est co-scénariste de Hors-Saison et a ainsi permis à Stéphane Brizé, outre d'évoquer son métier, « de se parler du masculin et du féminin en confiance ».

Car avant d’être en couple avec son épouse, Mathieu était avec Alice (Alba Rohrwacher). Et Alice, qui vit précisément dans cette station balnéaire avec son mari Xavier (Sharif Andoura), reprend contact avec lui. Le passé de leur ancienne histoire d‘amour s'invite donc opportunément au tumulte de Mathieu. Ainsi que les renoncements et les regrets de l’une et les prises de conscience et « la reconnexion à son cœur et à sa verticalité » de l’autre.

Hors-saison ©Gaumont

Cette partie du film offre une jolie réflexion sur les séparations et le pouvoir des adieux. Avec notamment la belle scène d’une femme âgée racontant sa jeunesse audacieuse. Comme souvent dans ses films, le réalisateur donne à voir des mecs bien, qui reconnaissent leurs actes. C’est parce qu’il « croit aux parcours réparateurs de ses personnages faillibles, qui peuvent toujours être plus grands que la contrainte et la transcender ».

Hors-Saison est truffé d'allégories qui, si elles ajoutent une touche poétique, alourdissent parfois le propos. Ainsi la tasse de café qui déborde, telles les émotions de l’acteur. Ou les éléments qui se déchaînent, symbolisant sa tempête intérieure. Ou encore le piano qui joue tout seul, à l'image des relations qui continuent d’exister en dépit de l’absence. Malgré quelques longueurs, Hors-Saison se révèle donc un film très émouvant, qui met brillamment en scène Guillaume Canet dans un rôle vulnérable.

Hors-Saison de Stéphane Brizé, en salle le 20 mars 2024. Ci-dessus la bande-annonce. Retrouvez ici toutes nos bandes-annonces.