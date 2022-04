CRITIQUE / AVIS FILM - Pour son premier film, l'animateur Carlo Vogele s'attaque au mythe d'Icare. Avec son œuvre sobrement intitulée « Icare », le cinéaste propose une relecture moderne de cette tragédie grecque, portée par une animation fantastique.

Icare : une relecture impressionnante du mythe

Avec Icare, Carlo Vogele signe son premier long-métrage en solitaire. Mais ce spécialiste de l'animation n'en est pas à son coup d'essai. Après avoir travaillé chez Aardman Studio, il est ensuite passé par les géants Pixar. Il a notamment travaillé sur l'animation de films comme Toy Story 3, Cars 2, Rebelle et Monstres Academy. Avec Icare, il s'éloigne des blockbusters américains et de l'animation lisse, pour se tourner vers le cinéma indépendant, et une animation léchée superbe qui rappelle beaucoup le cinéma de Michel Ocelot (Kirikou, Azur et Asmar, ou encore Princes et Princesses).

Icare ©BAC Films

Le cinéaste raconte ici le célèbre mythe grec sous un regard nouveau. Après tout, c'est vrai que la légende d'Icare demeure relativement obscure dans sa globalité. À part la chute du héros qui se brûle les ailes parce qu'il a volé trop près du soleil, le reste de son histoire est assez méconnu du grand public. Et même Ovide est resté assez évasif sur ce point.

Ainsi, Carlo Vogele vient colmater les trous, raconter la genèse du mythe et les origines du jeune Icare. Comment est-il devenu une légende ? Quelle est son histoire ? Une approche qui fait d'Icare, en plus d'être une œuvre techniquement somptueuse, un film pédagogique pertinent.

Une œuvre splendide

Même si cette aventure est un peu courte (moins de 1h20), Icare touche des sommets de grâce. Loin de se brûler les ailes, Carlo Vogele propose un film techniquement irréprochable, qui joue entre une animation 2D et 3D toujours superbe. Magnifiée par une musique baroque splendide, et le doux son de Vivaldi, cette animation trouve même une quintessence visuelle inattendue lors du combat entre Thésée et le Minotaure, qui propose une vision violente et esthétiquement folle en noir et blanc.

Icare ©BAC Films

Icare est donc un magnifique travail. Universel, il plaira aux petits comme aux grands, avec une aventure moralement ambiguë qui casse les standards de l'animation actuelle. Icare est une relecture intelligente de la mythologie grecque, d'une tragédie antique brutale, qui ne déflore en rien l'intrigue originelle. Bien au contraire. Le réalisateur parvient à y insuffler une dose de modernité aux fulgurances poétiques.

Icare de Carlo Vogele, en salles le 30 mars 2022. Ci-dessus la bande-annonce. Retrouvez ici toutes nos bandes annonces.