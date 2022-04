CRITIQUE / AVIS FILM - Le cinéaste Judd Apatow est de retour sur Netflix avec son nouveau long-métrage : « La Bulle ». Une comédie généreuse, décalée et critique du système hollywoodien moderne, portée par un casting impressionnant.

Judd Apatow rejoint la team Netflix

Judd Apatow est de retour avec son septième long-métrage : La Bulle. Après avoir mis en scène des comédies emblématiques comme 40 ans, toujours puceau, Funny People ou encore Crazy Amy, il rejoint cette fois le catalogue Netflix. L'occasion pour lui de surfer sur la pandémie de COVID-19 et de l'utiliser comme toile de fond de son nouveau manège comique. Devant la caméra, le metteur en scène réunit une distribution variée, notamment composée de Karen Gillan, Pedro Pascal, Leslie Mann, David Duchovny ou encore de sa propre fille Iris Apatow. Tout ce beau petit monde campe une troupe d'acteurs qui sont réunis dans un immense hôtel anglais en pleine pandémie pour tourner Bêtes des montagnes 6, le nouvel opus d'une saga à succès.

La Bulle ©Netflix

En très peu de temps, le cinéma hollywoodien, et plus largement le cinéma international, ont réussi à rendre le sujet du COVID déjà obsolète. La pandémie est au cœur de nombreuses productions, pour la plupart assez ringardes, comme Connectés ou 8 Rue de l'Humanité en France pour la France, et Songbird pour les États-Unis. Judd Apatow se lance donc dans un sujet brûlant, et qu'il faut déjà savoir renouveler.

La Bulle : tout le monde en prend pour son grade

Mais, finalement, Judd Apatow parvient à dompter son sujet. Il utilise le COVID comme prétexte pour réunir tous ces acteurs dans la bulle. Un endroit ultra surveillé et protégé où les comédiens doivent tourner ce Bêtes des montagnes 6. La première partie de son œuvre est globalement très réussie. Via une approche parfois méta, miroir de notre propre réalité, le cinéaste propose des vannes à foison, grotesques, absurdes, cyniques et totalement critiques d'un système moderne qui va droit dans le mur.

La Bulle ©Netflix

Tout le monde en prend pour son grade. Les acteurs, les producteurs, les spectateurs, les réseaux sociaux, la nouvelle génération, mais aussi la gestion de la crise sanitaire. Judd Appatow prend un malin plaisir à dépeindre les acteurs comme des divas excentriques, prétentieuses et exigeantes. Le cinéaste joue avec les clichés du genre. Il met en scène différents stéréotypes, que ce soit le comédien drogué et torturé, celui membre d'une secte, la nouvelle génération contrôlée par le dicta des réseaux sociaux, ou encore celui qui veut modifier le scénario, etc. Tous les clichés y sont et c'est hilarant ! Pedro Pascal en tête en sorte de carricature de Joaquin Phoenix.

Les producteurs sont aussi évidemment pointés du doigt. Judd Apatow critique le fonctionnement du système hollywoodien, la manière dont les producteurs contrôlent tout, et comment un film comme Bêtes des montagnes 6 est un sujet sérieux pour eux, tout en ayant une approche "je m'en foutiste" totale. Le but : produire des films vite faits, mal faits. Par ce biais il n'hésite pas à critiquer le public lui-même, qui continue à consommer des suites interminables sans trop se poser de question.

Mais c'est beaucoup trop long

Malheureusement, Judd Apatow se perd en route. 2h de métrage pour un sujet comme celui-ci, c'est beaucoup trop long... La Bulle explose vers la moitié de son récit. Une fois toutes les vannes faites sur les producteurs, sur les comédiens, sur la crise sanitaire et sur la gestion plus que limite d'un film, le long-métrage tourne clairement à vide. Une fois que tout le casting a pu faire son numéro, il n'y a finalement plus grand chose à raconter. Judd Apatow étire son long-métrage, comme pour placer les spectateurs dans la même situation que ses personnages, coincés sur un tournage interminable et pris en otage par une pandémie gérée n'importe comment.

La Bulle ©Netflix

En quête de nouvelles péripéties, le film s'écroule sur lui-même et Judd Apatow part dans tous les sens. Leslie Mann se fait exploser la main. Pedro Pascal se shoot avec toutes les drogues possibles. Et les danses TikTok deviennent redondantes. Sans le savoir, sa critique envers cette industrie cinématographique et ces acteurs à l'ego débordant lui explose à la figure, et ne raconte finalement plus grand chose. Le cinéaste est donc obligé d'appeler John Cena et James McAvoy, le temps de caméos gratuits, pour réveiller l'attention du spectateur. Comme si La Bulle était elle-même victime du système qu'il tente de dénoncer.

La Bulle de Judd Apatow, disponible sur Netflix le 1er avril 2022.