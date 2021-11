CRITIQUE / AVIS FILM - Will Smith est de retour sur le devant de la scène dans le rôle de Richard Williams, le père de Venus et Serena Williams, deux des plus grandes joueuses de tennis de tous les temps.

La Méthode Williams : le tennis est à l'honneur

Décidément, le tennis à la côte en ce moment. Après Borg vs McEnroe et plus récemment 5ème Set, Reinaldo Marcus Green met en scène un biopic sur les sœurs Williams, par le prisme de leur père Richard Williams. L'occasion pour Will Smith de revenir sur le devant de la scène avec un rôle de composition qu'il porte haut la main. Pour incarner les jeunes Venus et Serena Williams, deux des joueuses les plus talentueuses au monde, la production engage respectivement Saniyya Sidney et Demi Singleton, qui font un travail absolument remarquable.

La Méthode Williams ©Warner Bros

La Méthode Williams se concentre donc surtout sur Richard Williams, le père des deux génies du tennis, qui a élaboré tout un plan pour les rendre célèbres. Alors qu'il avait une connaissance du sport assez limitée, Richard Williams rédige un plan de 78 pages pour imaginer l'entraînement des deux futures championnes. Le film met ainsi en scène l'abnégation de ce père de famille, prêt à tout pour que ses filles aient un avenir.

Un père touchant, qui met sa propre vie de côté pour se donner corps et âme à l'ouvrage, via une méthode bien à lui. Une méthode qui décide d'aller à contre-courant via une stratégie pensée en amont, pour que tout se déroule bien. Quitte à se mettre le monde du tennis à dos.

Une superbe collision entre le sport et le cinéma

La Méthode Williams c'est bien plus qu'un film sur le sport. Pas besoin d'être passionné de tennis pour apprécier le travail de Reinaldo Marcus Green. Ce dernier met en scène une success-story inspirante et attachante. La Méthode Williams est une belle rencontre entre le sport et le cinéma. Deux milieux qui se marient régulièrement pour faire des étincelles.

Les séquences de tennis sont plutôt bien filmées, et agréables à regarder. La direction artistique est elle aussi très réussie, avec Will Smith en tête, qui revient au sommet de son art.

La Méthode Williams ©Warner Bros

C'est un véritable coup-droit gagnant pour Will Smith qui incarne Richard Williams avec énormément de talent et d'envie. L'acteur se donne à fond dans la peau de cet homme atypique, qui s'est élevé contre les usages, les mœurs, les habitudes, pour définir ses propres règles. Un homme étonnant, un père de famille qui ne doute de rien, et un homme motivé par une certitude inébranlable, persuadé que son plan va fonctionner envers et contre tous. La Méthode Williams est ainsi une très belle leçon de motivation et de persévérance. Un film stimulant, inspirant, qui raconte l'ace des sœurs Williams avec beaucoup de tendresse.

Des symboles de réussite

La Méthode Williams ne narre pas que la réussite de deux jeunes filles. C'est aussi celle de toute une communauté. De toutes les jeunes afro-américaines qui veulent sortir de leur quotidien, de leurs quartiers difficiles, des tabous, des clichés et du racisme. Il y a ici le combat de toute une communauté pour se faire entendre et se faire respecter. Surtout dans le monde du tennis, majoritairement dominé par des hommes blancs. Véritable leçon d'espoir, cette success-story prouve que tout peut arriver, avec énormément d'entraînement, un entourage qui y croit, et un peu de chance.

Richard Williams et ses deux filles ©Vogue

Un cocktail qui a réussi aux sœurs Williams, devenues un symbole sportif sans précédent. Depuis, les deux joueuses ont atteint les sommets du classement WTA. Venus Williams a remporté sept titres du Grand Chelem, et sa petite sœur Serena a gagné 23 tournois du Grand Chelem.

La Méthode Williams de Reinaldo Marcus Green, en salle le 1er décembre 2021. Ci-dessus la bande-annonce. Retrouvez ici toutes nos bandes-annonces.