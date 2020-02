Vous avez aimé ? Partagez :

CRITIQUE / AVIS FILM – Le Dr Dolittle est de retour, cette fois campé par Robert Downey Jr. Pour son premier rôle post « Avengers : Endgame », l’acteur nous embarque pour un voyage au milieu des animaux.

Le Dr Dolittle a eu de nombreuses adaptations cinématographiques. Initialement, ce docteur qui parle aux animaux est le héros d’une série de douze romans, publiée à partir de 1920 et écrit par l’auteur anglais Hugh Lofting. Pour voir la première adaptation du personnage, il faut remonter à 1967, où Richard Fleischer signait L’Extravagant docteur Dolittle. Rex Harrison incarnait alors le personnage. En 1998, nouvelle version, pour un nouvel acteur. Eddie Murphy incarne le personnage dans le simplement nommé Dr. Dolittle. L’acteur reviendra dans une suite, avant d’être remplacé par Kyla Pratt, sa fille dans l’histoire, dès Dr. Dolittle 3, et ce pour trois films. Enfin, évitons de parler de Miss Dolittle, qui n’a de rapport que le titre, pour directement s’intéresser au Voyage du Dr Dolittle.

À réserver aux plus jeunes

Stephen Gaghan est chargé de rebooter le personnage avec l’immense star internationale Robert Downey Jr. Tout juste sorti du Marvel Cinematic Universe (MCU) et de son rôle culte d’Iron Man, l’acteur se devait de rebondir rapidement. Il choisit donc le Dr Dolittle comme tremplin. Pas sûr que ce soit la meilleure des idées… L’histoire débute cependant à un moment inédit. Cette fois, pas d’origin story qui explique d’où viennent ses pouvoirs de communication avec les animaux. Le film débute avec un Dolittle plus âgé, désabusé depuis la mort de son épouse. Il se terre dans son manoir, avec quelques animaux, éloigné du monde des humains. Bien évidemment, il va devoir sortir de sa torpeur et s’embarquer dans une terrible aventure pour les besoins du récit.

Il n’y a pas énormément de choses à raconter sur cette nouvelle version, davantage adaptée au jeune public. Les enfants s’émerveilleront sans doute devant ce bestiaire plutôt agréable d’animaux en tout genre. En plus, Stephen Gaghan parvient plutôt bien à mettre en scène les conversations entre les êtres humains et les animaux. Le casting vocal est évidemment très appréciable, avec des acteurs qui s’adaptent relativement bien à leur double à poils, à plumes ou à écailles. Ainsi, à la louche, on peut entendre, entre autres, les voix d’Emma Thompson, de Marion Cotillard, de Ralph Fiennes, de Rami Malek, de Tom Holland, de Selena Gomez ou encore de John Cena. On vous laisse vous amuser pour trouver qui double qui.

Tony Dolittle Stark

Malheureusement, Le Voyage de Dr Dolittle manque cruellement de souffle épique. Bien qu’il tente de surfer sur le succès dépassé de Pirates des Caraïbes en proposant une aventure marine et des décors similaires, ce fameux voyage est plutôt insipide, et manque cruellement de grandeur. Le rythme est décousu, les péripéties sont éculées, et les vannes sont trop enfantines pour totalement convaincre. Et scénaristiquement, c’est assez cliché. La quintessence du manque d’idée ou du mauvais goût survient quand Dr Dolittle doit faire un toucher rectal à un dragon. Oui, vous avez bien lu. Reste à savoir si le plus aberrant, c’est la présence d’un dragon dans le film, ou que le protagoniste lui fasse une coloscopie.

Quant à Robert Downey Jr, il s’enferme clairement dans le rôle de Tony Stark. L’acteur cabotine au maximum, et ne parvient plus à se détacher de sa prestation dans le MCU, qu’il a proposée pendant 12 années consécutives. Que ce soit dans sa gestuelle ou dans ses expressions faciales, Downey Jr présente un jeu très similaire à celui d’Iron Man. Il s’agite dans le vent, hausse les sourcils, sans pour autant apporter la nuance nécessaire. Bref, ce Dr Dolittle est, à la limite, à réserver aux enfants. Mais entre nous, ils ont sans doute mieux à voir…

Le Voyage du Dr Dolittle réalisé par Stephen Gaghan, en salles dès le 5 février.