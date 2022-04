CRITIQUE / AVIS FILM - Le cinéaste David Yates est de retour une nouvelle fois dans l'univers de « Harry Potter » pour mettre en scène « Les Animaux fantastiques : Les Secrets de Dumbledore ». Un troisième opus qui peine à garder la barre...

Les Animaux fantastiques : la saga de trop ?

Le cinéaste anglais David Yates réalise les films Harry Potter depuis 2007 avec Harry Potter et l'Ordre du Phénix. Depuis, il n'a jamais lâché la caméra et a mis en scène tous les autres volets de la licence. En 2016, il perpétue l'héritage de la saga en réalisant les films Les Animaux fantastiques. Le premier épisode avait reçu des critiques presses majoritairement positives et un véritable engouement des fans. Coté box-office, l’œuvre avait rapporté plus de 814 millions de dollars de recettes pour un budget de 180 millions. Un succès satisfaisant pour la Warner, qui pouvait donc continuer sereinement à développer l'univers d'Harry Potter pour une nouvelle génération de spectateurs.

Les Animaux fantastiques : Les Secrets de Dumbledore ©Warner Bros

C'est avec le deuxième épisode que les choses se gâtent, même si tout est encore sous contrôle. Les Animaux fantastiques : Les Crimes de Grindelwald reçoit des critiques moins convaincues, que ce soit de la presse comme des spectateurs. Au box-office, l’œuvre rapporte moins que son prédécesseur avec 654 millions de dollars de recettes (pour un budget de 200 millions). Et puis, peu de temps après la sortie du film, survient la tempête Johnny Depp. À cause de son procès avec son ex femme Amber Heard, la Warner préfère se passer de ses services. Le comédien, qui campait Grindelwald, est donc évincé du troisième film, remplacé en hâte par Mads Mikkelsen. Ce troisième épisode va être déterminant pour la suite de la licence. La Warner n'a pas encore officialisé de quatrième film, dont la mise en chantier dépendra du succès de Les Animaux fantastiques : Les Secrets de Dumbledore.

Quelques corrections par rapport au précédent film

Les Animaux fantastiques : Les Secrets de Dumbledore s'inscrit parfaitement dans la continuité des deux précédents volets. Un troisième opus qui n'est pas honteux, mais qui manque cruellement de verve et d'épaisseur pour réellement convaincre. David Yates tente de corriger certains défauts du précédent chapitre. Il propose une intrigue plus claire, plus directe et surtout plus élémentaire pour se débarrasser des circonvolutions inutiles et harassantes du précédent volet. Le scénario est donc plus propre, et évite de se perdre dans des méandres interminables comme le faisait Les Crimes de Grindelwald.

Les Animaux fantastiques : Les Secrets de Dumbledore ©Warner Bros

David Yates propose également quelques envolées visuelles agréables. Il offre par exemple une séquence d'assassinat déjoué superbement mise en scène, qui offre des effets spéciaux à couper le souffle et un traitement de l'action agréablement fluide. On peut également noter quelques traits d'humour bien sentis comme cette séquence hilarante dans une prison habitée par des petits scorpions amateurs de mimétisme. Mais si ce n'est ces quelques passages qui réveillent l'intérêt du spectateurs, Les Secrets de Dumbledore est globalement encore moins convaincant que ses prédécesseurs.

Un film lisse et fade

Malheureusement, au-delà de ça, Les Animaux fantastiques : Les Secrets de Dumbledore reste un énième film de transition. Encore un blockbuster paresseux, qui n'a finalement pas grand chose à raconter, et qui existe simplement pour rappeler que la licence de Les Animaux fantastiques (sur)vit. Entre thriller politique et film d'espionnage, Les Secrets de Dumbledore est surtout un film inutilement bavard, qui ne développe pas outre mesure l'intrigue de ses personnages. Le film se veut plus sombre et plus dramatique, mais est surtout une proposition lisse et fade, grisâtre et triste. C'est bien simple, avec le recul, entre le début et la fin du film, pratiquement aucun personnage n'évolue, et l'intrigue globale en est au même point.

Les Animaux fantastiques : Les Secrets de Dumbledore ©Warner Bros

Enfin, outre des rares séquences évoquées précédemment, la mise en scène de David Yates manque cruellement d'impact et de souffle héroïque. Les joutes physiques et verbales manquent de créativité, de vision artistique. Globalement, David Yates manque d'imagination pour matérialiser ses combats magiques. L'affrontement final est d'une mollesse folle. Les ressorts dramatiques de Dumbledore et Grindelwald, anciens amants, qu'aujourd'hui tout oppose, ne fonctionnent jamais, et ne permettent pas d'insuffler un quelconque souffle dramatique.

La faute à une intrigue prévisible, qui raconte l'histoire d'un énième méchant pas si méchant, qui a une vision politique hégémonique différente des héros, à la manière de Magneto chez les X-Men. Sauf que la dualité entre Dumbledore et Grindelwald ne fonctionne pas aussi bien que celle de Charles Xavier et Magnéto, à cause, surtout, d'un passif beaucoup plus flou. En bref, Les Animaux fantastiques 3 est un condensé de ce qui ne va pas dans les blockbusters modernes : un film ennuyeux, inutilement long, qui n'a rien de nouveau à raconter, et qui n'existe que grâce à son fan-service...

Les Animaux fantastiques : Les Secrets de Dumbledore de David Yates, en salles le 13 avril 2022.