CRITIQUE / AVIS FILM - Après deux opus sortis en 2014 et 2017, James Gunn est de retour une dernière fois pour "Les Gardiens de la Galaxie 3". Un troisième volet convaincant, bien au-dessus des dernières productions Marvel Studios, et qui propose son lot d’émotion.

Les Gardiens de la Galaxie 3 : le destin de Rocket Raccoon

Avec les deux premiers volets de la saga Les Gardiens de la Galaxie, James Gunn était parvenu à faire ce qu’aucun autre cinéaste du Marvel Cinematic Universe (MCU) n’avait réussi à produire : de l’émotion. Si on aime autant les Gardiens de la Galaxie, c’est grâce à la sensibilité qu’ils dégagent. Equipe dysfonctionnelle, famille hétéroclite, cette réunion de joyeux hors la loi était parvenue à créer un engouement significatif.

Avec ce troisième opus, James Gunn accentue encore plus ses ressorts émotionnels. Bouffée d’air frais dans un MCU qui étouffe, Les Gardiens de la Galaxie 3 tire volontiers sur la corde sensible. Le cinéaste développe une émotion de tous les instants, notamment par le biais du personnage de Rocket Raccoon. On s’immisce en effet dans son passé pour découvrir ses blessures, ses traumatismes et sa genèse avant de devenir un pirate de l’espace.

Raccoon (Bradley Cooper) - Les Gardiens de la Galaxie 3 ©Marvel

Via des flash-backs, qui au départ n’annoncent rien de bon à cause d’un surplus mélodramatique qui manque de finesse, James Gunn va doucement nous pousser dans nos retranchements et nous cueillir émotionnellement. Alors qu’au départ ces retours en arrière peuvent être plutôt barbants, ils deviennent ensuite des armes redoutables pour mettre en lumière la puissance émotionnelle de Rocket. Et le cinéaste s’en sort tellement bien avec ce procédé, qu’il arrive à provoquer larmes et tendresse avec des personnages auxquels il est pourtant difficile de s'identifier, comme une loutre cyborg ou un morse en fauteuil roulant.

Rocket Raccoon, son histoire, sa force, sa détresse, sa dépression, sont des éléments scénaristiques passionnants et alimentent ainsi un récit sur l’amour, l’entraide, la fraternité, certes parfois un peu naïf, mais d’une sincérité débordante. En cela Les Gardiens de la Galaxie 3 est bourré d’instants hors du temps, de confiseries émotionnelles touchantes et extrêmement rares à l’échelle du MCU.

Des personnages impactant

En plus de Rocket Raccoon, Les Gardiens de la Galaxie 3 peut compter sur sa galerie de personnages. James Gunn offre ainsi une véritable continuité au sein de sa trilogie. Ses héros évoluent, avancent, pleurent, rient, souffrent. Bien plus que de simples figures héroïques fades et absentes, ce sont des personnages complexes, à l’écriture épaisse et passionnante. Chacun des héros doit composer avec ses propres traumas, et James Gunn propose ainsi une thérapie de groupe vibrante.

Les Gardiens de la Galaxie 3 ©Marvel

Star Lord doit ainsi accepter d’avoir perdu Gamora. Nebula tente de se reconstruire autour d’une nouvelle identité. Drax cherche sa place au sein des Gardiens, etc. Chaque personnage a une identité forte et surtout son propre jalonnement, qui trouve sa conclusion dans ce troisième chapitre explosif. On se doit également de souligner la prestation impeccable de Karen Gillan, géniale dans le rôle de Nebula, qui explore ici une toute nouvelle saveur comme leader, ou plutôt comme mère protectrice de ce groupe d’adolescents inconscients. Un nouveau visage qui lui sied à la perfection.

Une intrigue un peu paresseuse

Dommage, cependant, que ce troisième épisode soit esthétiquement moins créatif que les deux précédents. Si ce n’est un plan-séquence superbe dans un couloir lors d’une scène d’action impressionnante, James Gunn a moins d’inventivité. Les Gardiens de la Galaxie 3 peine légèrement à retrouver la verve visuelle de ses deux prédécesseurs, et propose ainsi moins de séquences d’action réellement marquantes. Il est aussi regrettable que l’intrigue globale du long-métrage ne soit qu’un prétexte pour développer l’histoire de ses héros. Et que les pérégrinations du récit se limitent alors, tout du long, à sauver tel ou tel personnage des griffes de la mort, du Maître de l’évolution, ou de tout autre danger.

Star-Lord (Chris Pratt) - Les Gardiens de la Galaxie 3 ©Marvel

Enfin, notons que pour les fans, l'utilisation d'Adam Warlock se révèle être un pétard mouillé. À des années lumières de son écriture froide et pragmatique des comics, Adam Warlock est ici un énième clone de Thor - à savoir un idiot aux gros muscles. On sent que James Gunn ne sait pas trop quoi faire de ce personnage, qui ne sert globalement à rien, et dont les rares apparitions (souvent comiques) ne sont en réalité que de simples outils scénaristiques. Le puissant héros semble être davantage issu du cahier des charges de Marvel Studios que de l’esprit de James Gunn.

Malgré cela, Les Gardiens de la Galaxie 3 tient ses promesses. Plus réussi que le deuxième, moins efficace que le premier, ce troisième opus est incontestablement le meilleur film du MCU (avec Doctor Strange in the Multiverse of Madness) depuis Avengers : Endgame. C'est également une véritable conclusion de la saga que nous propose James Gunn. Un dénouement poignant pour ces personnages qui nous accompagnent depuis presque 10 ans maintenant. On ne peut alors s'empêcher de se demander ce que vont devenir les Gardiens sans James Gunn...

Les Gardiens de la Galaxie 3 de James Gunn, en salles le 3 mai 2023. Découvrez ci-dessus la bande-annonce. Retrouvez ici toutes nos bandes-annonces.