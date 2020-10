CRITIQUE / AVIS FILM - Les Trolls sont de retour dans une deuxième aventure réalisée par Walt Dohrn et David P. Smith, où le hard-rock tente de détruire les autres genres musicaux.

Les Trolls 2 : un début compliqué

Après un premier opus en 2016, relativement bien reçu par les critiques, et qui avait rapporté plus de 346 millions de dollars de recettes au box-office, Universal et Dreamworks se sont lancés dans la production d'une suite confiée à Walt Dohrn et David P. Smith. Dans Les Trolls 2 – Tournée Mondiale, Poggy et Branch vont devoir sauver le monde des griffes de Reine Barb. Un membre de la royauté du hard-rock, qui cherche à détruire les autres genres de musique.

Après un bref résumé du premier film, cette Tournée Mondiale débute dans une introduction assez compliquée. Une première partie qui manque cruellement d'âme. Walt Dohrn et David P. Smith offrent une entrée en matière désincarnée, un début exténuant, agaçant au possible, où tout n'est que chansons étouffantes à en faire saigner les oreilles. Des musiques pop dégoulinantes d’auto-tune, certes pleines d'auto-dérision, mais rapidement insupportables. Le tout est à déconseiller aux épileptiques tant le rendu est bruyant et fluorescent sans réelle raison apparente. Heureusement, après ce début vide et caricatural, le film propose une suite plus calme et maîtrisée.

Un long-métrage relativement attachant

Une fois cette cacophonie derrière nous, Les Trolls 2 – Tournée Mondiale parvient à trouver son rythme. Walt Dohrn et David P. Smith deviennent plus sages, et proposent une quête héroïque qui n'est pas sans rappeler celle de Thanos. La Reine Barb est à la recherche des cordes musicales de chaque genre, pour les collectionner sur sa propre guitare. Chaque corde est représentative d'un style musical, et cette antagoniste parcours les différents continents pour récupérer chacune des cordes, détenues par des gardiens de la musique. Le but est de créer un artefact extrêmement puissant, sorte de guitare de l'infinie, qui pourrait mettre à genoux tous les autres genres. Difficile de ne pas voir la comparaison avec la recherche des pierres d'infinité par le Titan Fou.

Puis, le récit gagne en intelligence, et en pertinence. L'histoire parvient à décoller et à proposer quelques instants comiques mémorables. La grande force de Les Trolls 2 réside également dans sa manière de matérialiser les différents peuples du monde des Trolls. Walt Dohrn et David P. Smith réussissent à esquisser un bestiaire agréable, et mettent en image habillement les différents styles musicaux, de la musique classique, en passant par le R&B et l'électro, pour finir sur le métal. Chaque groupe est symbolisé avec force et humour, et avec, il faut le dire, une certaine imagination.

Une identité visuelle forte

Via des visuels très créatifs, en mélangeant les genres, Les Trolls 2 – Tournée Mondiale réussi à se placer comme un divertissement efficace sans réelle prétention. Un plaisir coupable, confirmé par quelques plans magnifiques, et une animation finalement très recherchée. Walt Dohrn et David P. Smith parviennent à mettre en scène des esthétiques variées et superbes, en piochant, ça et là, dans différentes approches. Les Trolls 2 propose ainsi quelques séquences empruntées à la comédie musicale, des passages en noir et blanc, du stop-motion, de la 2D, de la 3D, etc... Une variété visuelle inattendue qui donne toute sa prestance au film.

Par ces procédés, cette suite est plus ambitieuse et plus réussie que son prédécesseur. Walt Dohrn et David P. Smith ont réellement tenté d'offrir aux spectateurs un véritable travail sur l'animation. Et même si le scénario est faiblard, il est bon de souligner cet effort visuel. Évidemment, Les Trolls 2 n'évite pas l'incontournable happy end dégoulinante de bons sentiments et l'habituel discours niais sur l'entraide, le partage et la solidarité. Et même si l'histoire est téléphonée, que les ressorts dramatiques sont attendus, et que l'univers est parfois sous-exploité, Les Trolls 2 – Tournée Mondiale est un joyeux divertissement, à réserver cependant aux plus jeunes.

Les Trolls 2 - Tournée Mondiale de Walt Dohrn et David P. Smith, en salle le 14 octobre 2020. Ci-dessus la bande-annonce. Découvrez ici toutes nos bandes-annonces.