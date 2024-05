CRITIQUE / AVIS FILM - "L'Esprit Coubertin" prend comme toile de fond les Jeux Olympiques à Paris pour raconter le parcours hilarant d'un jeune champion de tir sportif, Paul Bosquet. Porté par un Benjamin Voisin formidable dans ce rôle, cette comédie réalisée par Jérémie Sein fait, comme les tirs de Paul, carton plein.

L'Esprit Coubertin, les JO qu'on aime

Alors que la flamme olympique arrive ce mercredi 8 mai en France et que se concrétise un peu plus l'événement de l'été, à savoir les Jeux Olympiques Paris 2024, L'Esprit Coubertin arrive au cinéma à point nommé. Et cette comédie, premier long-métrage de Jérémie Sein - réalisateur de la série Parlement -, est si réussie que son ironie et son humour décapant soufflent une jolie fraîcheur contre la grande fébrilité avec laquelle est attendue la manifestation sportive. Mais JO à Paris ou pas, L'Esprit Coubertin existe en parfaite autonomie, et finalement les JO ne paraissent qu'un prétexte à mettre en scène une comédie sportive au parfum de Frat Pack, et tout particulièrement les oeuvres de Will Ferrell dans ce genre avec Les Rois du patin ou encore Semi-pro.

L'Esprit Coubertin ©BAC Films

Il faut un héros à cette histoire, un gars pas comme les autres, et il s'agit dans L'Esprit Coubertin de Paul Bosquet, 26 ans, champion du monde de tir sportif à 25m et gendarme dans le civil. On ajoutera qu'il est aussi toqué, puceau, socialement handicapé et avec un énorme balai là où vous savez. Accompagné à ces Jeux Olympiques par sa coach Sonia (Emmanuelle Bercot), ancienne spécialiste de la discipline qui vit par procuration en choyant son champion, Paul va découvrir, plus que l'exigence de haut niveau d'une discipline qu'il domine de la tête et des épaules, les us et coutumes du village sportif et des athlètes qui y résident. Ainsi, si Paul est là pour remporter la victoire et représente seul la dernière chance de médaille pour la France, c'est autre chose qu'il va gagner lors de ces quelques jours de compétition.

Une fête collective de l'humour

Comme l'aurait dit Pierre de Coubertin, "l'important c'est de participer". "Faux", "archi faux" répondent les athlètes et sportifs, pour qui être second est une humiliation. Alors, dans L'Esprit Coubertin, la règle serait plutôt que "l'important c'est de bien se marrer et prendre du plaisir". Et on en prend du plaisir, au côté de ces personnages et de leurs interprètes.

Il y a Rivaldo Pawawi, acteur kanak qui incarne Jacob, un nageur d'une petit île du Pacifique qui nage très mal mais qui est là pour faire passer un message politique et écologique. En réalité, il est surtout là pour s'éclater avec ses multiples conquêtes, qui défilent dans la chambre qu'il partage avec Paul. Il y a le formidable duo comique DAVA - Sacha Behar et Augustin Schakelpopoulos -, des spécialistes de l'humour noir qui incarnent un journaliste et un consultant "de droite" (sic) sur une chaîne d'info en continu. Chacune de leurs apparitions est hilarante et fignolée par le défilement de bandeaux d'informations ironiques. On compte aussi Grégoire Ludig et Laura Felpin, qui apportent chacun leur style à cette grande fête comique.

L'Esprit Coubertin ©BAC Films

Jérémie Sein réussit parfaitement à marier et équilibrer ces différents talents et leur humour, avec le geste généreux de partager la ligne comique de son film. Il y a dans L'Esprit Coubertin cette idée que, pour ce fils d'un ancien journaliste sportif, s'amuser, gagner et le cas échéant perdre, se fait ensemble. À ce titre, L'Esprit Coubertin célèbre son casting comme les JO célèbrent leurs athlètes, et c'est très réussi.

Benjamin Voisin se transforme et excelle

Celui qui tient L'Esprit Coubertin, et autour duquel évoluent ces formidables personnages secondaires, c'est Benjamin Voisin. Remarquable dans Été 85 et Illusions perdues, propulsé jeune premier du cinéma français, l'acteur est ici méconnaissable, affublé d'une coiffure, de lunettes et d'un bouc tout sauf séduisants. Les accessoires aident, mais c'est surtout dans la posture, la marche, les tics de visage et les dialogues à moitié bloqués dans la poitrine que l'acteur déploie tout son talent.

Drôle quand on le découvre, il le reste jusqu'à la fin. Mais il infuse progressivement une autre émotion. Parce qu'il est déjà un athlète accompli d'une discipline anonyme, ce n'est pas là qu'il doit se révéler, mais dans sa vie personnelle, sa vraie vie. Celle d'un petit gars de province, solitaire et pas forcément très futé, mais qui va au contact des autres trouver une vérité et une émotion touchante. Avec cette trajectoire, Jérémie Sein dépasse alors la farce qu'il met en scène pour offrir des vues sur le désir des athlètes comme sur la résonance politique que peuvent avoir leurs performances.

Sans cette incarnation idéale de Benjamin Voisin, la réussite objective de L'Esprit Coubertin ne suffirait peut-être pas à en faire beaucoup plus qu'un bon film, qu'on finirait par oublier. Mais depuis la physique et géométrie très particulières de son personnage principal, L'Esprit Coubertin offre d'excellentes idées de cinéma, avec notamment des plans très ordonnés qui, frottés à la liberté chaotique des événements du film, lui procurent une énergie unique. On rit donc beaucoup et on s'émeut même, par surprise, à la toute fin de cette excellente comédie qui confirme le grand talent de Benjamin Voisin et révèle Jérémie Sein comme un cinéaste à suivre.

L'Esprit Coubertin, en salles le 8 mai 2024. Ci-dessus la bande-annonce. Retrouvez ici toutes nos bandes-annonces.