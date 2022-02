AVIS / CRITIQUE FILM – Jennifer Lopez et Owen Wilson se disent "oui" sans se connaître dans "Marry Me". Une comédie romantique au point de départ original, mais qui trouve malheureusement vite ses limites.

Marry Me : noces improvisées pour Jennifer Lopez et Owen Wilson

En 1997, Jennifer Lopez et Owen Wilson affrontent un gigantesque et hideux serpent numérique – et surtout le cabotin Jon Voight – dans Anaconda, le prédateur de Luis Llosa. 25 ans après la sortie de ce film d’horreur qui a incontestablement marqué le genre, ils se retrouvent dans un registre où ils sont tous deux nettement plus à l’aise avec Marry Me.

Dans cette comédie romantique, l’interprète de Jenny from the Block prête ses traits à Kat Valdez, une popstar qui s’apprête à échanger ses vœux avec Bastian (Maluma), un autre chanteur à succès, lors d’un concert. Alors que le show est retransmis en direct, Kat apprend quelques secondes avant de monter sur scène dans sa robe de mariée que son compagnon l’a trompée avec son assistante.

Face à son public, l’artiste partage sa peine et son sentiment de désillusion. Désorientée, Kat croise le regard de Charlie (Owen Wilson), professeur de mathématiques et père divorcé venu accompagné sa fille Lou (Chloe Coleman) à l’événement. Alors qu’il brandit une pancarte sur laquelle est inscrit "Marry Me", titre de son dernier tube enregistré avec Bastian, la star répond "oui" à Charlie, voulant bousculer la symbolique autour des liens du mariage.

Dans l’ombre de Coup de foudre à Notting Hill

Cette union improbable et imprévue représente l’atout scénaristique mais surtout marketing de Marry Me, laissant espérer une confrontation pleine de spontanéité entre deux personnages que tout oppose. C’était ce que parvenait à faire plus de vingt ans plutôt Coup de foudre à Notting Hill, dans lequel une célèbre actrice américaine et un libraire londonien craquent l’un pour l’autre.

Marry Me reste en permanence dans l’ombre de cette influence revendiquée. Jennifer Lopez n’a pas la froideur apparente de Julia Roberts, qui aurait pu contraster avec la gentillesse d’Owen Wilson. Aussi sympathique soit-il, ce dernier n’a ni le flegme, ni la répartie de Hugh Grant. Quant à la géniale Sarah Silverman, sa présence en tant que sidekick du héros ne fait hélas pas le poids face aux apparitions de Rhys Ifans, inoubliable interprète de Spike.

Les trois acteurs de Marry Me sont pourtant tous dans un exercice qu’ils maîtrisent parfaitement. Avec Coup de foudre à Manhattan, Le Plan B, Minuit à Paris ou encore Serial noceurs, Jennifer Lopez et Owen Wilson sont tous deux devenus des experts en matière de comédie romantique. Professionnel, le tandem s’efforce de nous faire croire que Kat et Charlie pourraient réellement tomber amoureux et offre de jolis moments complices.

Une romance trop polie

Mais cette alchimie ne suffit pas à gommer la caractère beaucoup trop lisse de leurs protagonistes. Sans réelle difficulté, entre deux ellipses catastrophiques et deux plans d’ensemble pixellisés de New York, Kat et Charlie se comprennent très vite et font constamment preuve d’empathie dans ce royaume de la gentillesse et de la bienveillance.

Le sujet et leurs différences permettaient une ironie mordante, un joli exercice d’autodérision et une présentation acerbe de l’entourage d’une superstar. La réalisatrice Kat Coiro préfère mettre en scène une romance policée, sans éclat d’émotion ni de rire. Une publicité à peine déguisée pour le mariage qui ne s’accorde même pas suffisamment d’excès pour faire rêver.

L’issue d’une comédie romantique est généralement connue et Marry Me n’échappe pas à la règle. Peu importe, tant que le chemin pour arriver aux retrouvailles ne manque pas d’embûches. Ici, Owen Wilson accepte avec le sourire d’être le dindon de la farce et de devenir un influenceur sur des réseaux sociaux qu’il ne connaît pas. De son côté, J. Lo ne rechigne pas à faire sa cure de désintoxication virtuelle et va même jusqu’à préparer elle-même ses smoothies. Le tout entrecoupé de balades nocturnes dans Brooklyn avec un bouledogue anglais et un assistant chargés d’immortaliser les moindres détails de leurs journées, juste au cas où pour une story. Les choses simples de la vie, en somme.

