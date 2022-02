CRITIQUE / AVIS FILM - Après avoir mis en scène « Le Crime de l'Orient Express », le réalisateur Kenneth Branagh continue sa plongée dans l'univers d'Agatha Christie avec « Mort sur le Nil ».

Mort sur le Nil : le Agatha Christie Universe

En 2017, Kenneth Branagh réunit un casting dantesque pour mettre en scène une nouvelle adaptation du Crime de l'Orient Express. Plus de quarante ans après la version de Sidney Lumet, Kenneth Branagh reprend les rênes du roman culte d'Agatha Christie pour offrir une approche modernisée et attrayante qui remet au goût du jour les films d'enquête façon Cluedo. Suivi de près par À Couteaux Tirés, le genre reprend en ce moment du poil de la bête. En témoignent la sortie de Mort sur le Nil ou le prochain À Couteaux Tirés 2.

Mort sur le Nil ©20th Century Studio

Ainsi, Mort sur le Nil est, comme Le Crime de l'Orient Express, à la fois une adaptation du roman éponyme d'Agatha Christie, et un remake du film de John Guillermin sorti en 1978. Kenneth Branagh reprend ainsi le même schéma et se met une nouvelle fois en scène dans la peau du détective Hercule Poirot. Il s'entoure également d'un gros casting, notamment composé de Gal Gadot, Armie Hammer, Annette Bening, Letitia Wright ou encore d'Emma Mackey.

Pour les amateurs du genre

Globalement, les spectateurs qui ont passé un bon moment devant Le Crime de l'Orient Express seront convaincus par cette nouvelle entrée de Kenneth Branagh dans l'univers de l'écrivaine. Le metteur en scène reprend les mêmes ficelles qu'au cours de son précédent long-métrage, rejoue les mêmes mélodies et met en scène une affaire passionnante toujours aussi complexe à résoudre. Mort sur le Nil s'inscrit parfaitement dans la continuité du précédent opus. Un style similaire, un huis clos dans un moyen de transport étonnant, une écriture aboutie, des déductions presque surréalistes et des comédiens investis.

La formule est de retour et fonctionne toujours aussi bien. Facile d'y voir maintenant un moyen de développer plus profondément un univers connecté. En tout cas, tant que Kenneth Branagh s'amusera à jouer le détective Hercule Poirot.

Mort sur le Nil ©20th Century Studio

Le réalisateur/acteur est en effet de retour sous la moustache de Poirot, et s'en donne à cœur joie. Il est surtout assez touchant dans la peau de l'enquêteur. Il campe un Poirot qui dissimule ses émotions, agréable et attachant, intelligent, aux talents de déduction sans pareil, mais aussi froid, déconnecté, calculateur et détaché socialement. L'artiste parvient parfaitement à recréer l'identité complexe et ambiguë du personnage et est totalement convaincant sous cette moustache ébouriffée. Et ce, même quand il tente de parler français avec un accent américain à faire saigner nos pauvres oreilles. Un exercice d'ailleurs très drôle pour le public français.

Mort sur le Nil est ainsi un divertissement du genre assez classique mais efficace. Kenneth Branagh offre même quelques effets créatifs inattendus comme une ouverture en noir et blanc superbe. Et si ce n'est Gal Gadot, terriblement mauvaise dans le rôle d'une diva passionnée par Cléopâtre (ce qui n'augure rien de bon pour le futur film de Patty Jenkins), le casting assure le spectacle.

Mort sur le Nil de Kenneth Branagh, en salle le 9 février 2021. Ci-dessus la bande-annonce. Retrouvez ici toutes nos bandes-annonces.