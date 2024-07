CRITIQUE/AVIS FILM - La comédie "Pourquoi tu souris ?" est portée par Raphaël Quenard et Jean-Pascal Zadi, formidables dans le duo de marginaux et bras cassés qu'ils composent. Très drôle, jusqu'à même l'être "trop", le film de Christine Paillard et Chad Chenouga y perd cependant de la nuance.

Jean-Pascal Zadi et Raphaël Quenard font leur show

Pourquoi tu souris ?, nouveau film de Chad Chenouga et de sa scénariste Christine Paillard, cette fois-ci aussi à la réalisation, est la définition même de ce qu'est une comédie dramatique. Une histoire développée par ses ressorts comiques, mais en filigrane une chronique sociale aussi, où à l'humour des personnages principaux correspondent une détresse et une solitude très concrètes, auxquelles font aussi écho les situations des personnages secondaires.

Jean-Pascal Zadi et Raphaël Quenard incarnent respectivement dans Pourquoi tu souris ? Wisi et Jérôme. Le premier, comédien raté et à la rue, se fait passer pour un africain sans-papiers afin de trouver de l'aide. Le second, allergique au travail et qui vient de perdre sa mère, a un fort penchant raciste et est prompt à arnaquer tout le monde. Ils forment un duo antagoniste, principe très conventionnel de la comédie clownesque et du buddy movie. Associant leurs deux misères pour espérer s'en sortir, ils s'installent chez Marina (Emmanuelle Devos), travailleuse sociale qui a les deux mains sur le coeur.

Pourquoi tu souris ? ©Ad Vitam Distribution

Les deux acteurs principaux, ultra-talentueux et en pleine ascension depuis leur révélation respective au grand public, en 2020 pour Jean-Pascal Zadi avec Tout simplement noir et en 2023 pour Raphaël Quenard avec Chien de la casse et Yannick, portent le film par leur humour, leurs punchlines et leurs mensonges qui s'additionnent les uns aux autres pour compliquer au maximum leur situation précaire. Ensemble, Jérôme et Wisi essayent lamentablement d'effectuer des petits travaux de rénovation, puis le premier s'improvise proxénète du second, et pourquoi pas voleurs à la petite semaine... C'est drôle, et les deux acteurs s'éclatent très visiblement avec ces personnages joliment écrits.

Une nuance noyée sous les blagues

Mais à beaucoup trop se reposer sur ce duo - leur association restant une très bonne idée -, Pourquoi tu souris ? perd la nuance qu'il recherche pourtant. En effet, le contexte de leur histoire n'est pas qu'un paysage, mais une réalité française très concrète, où les gens ne se sourient pas, ne s'aident pas, souffrent de la solitude sociale et de la précarité économique.

Pourquoi tu souris ? ©Diaphana Distribution

Ainsi, le très beau personnage interprété par Camille Rutherford, jeune mère célibataire au bord de la faillite personnelle que rencontre Wisi, devenu l'escort boy "Phoebus", incarne très bien toute l'amertume de Pourquoi tu souris ?. Sans cependant que les réalisateurs ne fasse de cette amertume quelque chose de vraiment sensible. Même cas de figure avec le personnage incarné par Judith Magre, richissime héritière bordelaise mourante qui tient sa fortune de ses ancêtre esclavagistes. Ici, quelque chose est dit sur la condition humaine confrontée à des petits et des grands drames, mais son accord avec l'humour et les ressorts comiques du film ne se fait pas entièrement.

Il faut donc faire avec ce regret que si Christine Paillard et Chad Chenouga avaient réussi à accorder dans Pourquoi tu souris ? la puissance comique sans limites de son duo principal à sa chronique sociale touchante et perspicace, on tiendrait sans doute là une des meilleurs comédies françaises récentes. Néanmoins, Pourquoi tu souris ? se situe au-delà du tout-venant du genre et constitue un divertissement très recommandable.