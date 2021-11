CRITIQUE / AVIS FILM : Dwayne Johnson, Gal Gadot et Ryan Reynolds sont réunis devant la caméra de Rawson Marshall Thurber pour « Red Notice », un divertissement classique et globalement efficace.

Red Notice : un trio explosif

Si son nom ne vous dit rien, Rawson Marshall Thurber est pourtant un habitué de la formule Dwayne Johnson. En effet, les deux artistes ont déjà collaboré à deux reprises : dans Skyscraper et dans Agents presque secrets. Il a également mis en scène Dodgeball et l'attachant Les Miller, une famille en herbe. Pour sa nouvelle réalisation il rejoint la grande famille Netflix avec Red Notice. Également porté par Ryan Reynolds et Gal Gadot, le long-métrage est sorti ce 12 novembre sur la plateforme. L'histoire raconte comment un agent d'Interpol part à la poursuite d'un voleur d'œuvres d'art expert en la matière, incarné par Ryan Reynolds. Le FBI fait appel à son meilleur profiler (Dwayne Johnson) pour arrêter ce dernier. Mais les deux hommes se font doubler par un autre voleur, Le Fou, incarné par Gal Gadot, ce qui les contraint à faire équipe.

Red Notice ©Netflix

Ainsi, Red Notice rejoue la formule classique du buddy movie sans révolutionner le genre. Rawson Marshall Thurber opte pour une comédie d'action assez classique mais souvent efficace, qui rejoue les lieux communs du genre, magnifiés grâce au trio de comédiens. En 2h de divertissement, le cinéaste propose quelques séquences d'action bien pensées, en témoigne la scène d'ouverture impressionnante (qui rappelle parfois Casino Royale, toutes proportions gardées), mais surtout une bonne dose d'humour très ancrée dans les personnages que se sont créés Dwayne Johnson et Ryan Reynolds au cours de leur carrière. Red Notice ne révolutionne pas le genre et se montre parfois paresseux, mais la relation entre ces deux acteurs, entre action et comédie, fait mouche.

Des références dans tous les sens

Ainsi, Ryan Reynolds rejoue son éternelle partition de petit malin rigolo, rôle qu'il a déjà campé dans un nombre incalculable de films comme Hitman & Bodyguard, 6 Underground, R.I.P.D., ou bien évidemment Deadpool. Pour Dwayne Johnson c'est la même chose, et le comédien est de retour dans la peau d'un protagoniste drôle et musclé façon Jumanji, Jungle Cruise, Voyage au centre de la Terre 2 ou encore Hobbs & Shaw. Alors forcément, ça fait un peu redite, mais c'est toujours un plaisir de voir ces deux acteurs s'amuser à l'écran dans des rôles écrits sur mesure. Ainsi, Red Notice est à l'image de ce duo explosif : un blockbuster léger, décalé, bavard, parfois trop long et lourdingue, mais qui traduit une véritable volonté d'offrir un divertissement sans prise de tête, sans prétention et totalement fun.

Red Notice ©Netflix

Red Notice est comme un best of des divertissements de ces dernières années. Rawson Marshall Thurber n'hésite pas à emprunter à ses aînés. Les spectateurs les plus avertis retrouveront évidemment une grosse part d'Indiana Jones (surtout dans sa dernière partie dans la forêt), mais aussi des clins d'œil à Bienvenue dans la jungle, aux James Bond, à Tomb Raider, au cinéma de Guy Ritchie (Code U.N.C.L.E. en tête) et évidemment à la saga Ocean's. Mais le film auquel ressemble le plus Red Notice est encore une fois Hitman & Bodyguard. Déjà parce que Ryan Reynolds est dans un rôle miroir, et que l'association forcée des deux protagonistes rappelle beaucoup l'accord imposé entre Ryan Reynolds et Samuel L. Jackson.

Il n'y a finalement pas grand chose à ajouter sur Red Notice. Le film de Rawson Marshall Thurber se présente comme une comédie d'espionnage classique, sans autre ambition que de divertir toute la famille, via des ficelles bien connues de ce genre de cinéma. Ce n'est évidemment pas un chef-d'œuvre du septième art, mais ce n'est pas honteux non plus. C'est simplement un peu trop long mais souvent très attachant.

Red Notice de Rawson Marshall Thurber sur Netflix dès le 12 novembre 2021. Ci-dessus la bande-annonce. Retrouvez ici toutes nos bandes-annonces.