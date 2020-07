Critique de Scooby ! (Film, 2020) - CinéSéries

CRITIQUE / AVIS FILM - Warner Bros Studios tente de relancer Scooby-Doo sur grand écran. Pour l'occasion, la production confie la réalisation de « Scooby ! » à Tony Cervone, qui s'était notamment occupé de la réalisation de nombreux films « Tom et Jerry ».

Un retour aux sources pour Scooby-Doo...

On y croyait un peu à ce projet, à ce retour de Scooby-Doo sur grand écran. Créé en 1969 par les studios Hanna-Barbera, le personnage n'est pas revenu sur grand écran depuis quelques années maintenant. Après les deux adaptations live de Raja Gosnell, il était temps de revenir aux fondamentaux et de ramener Scooby-Doo en animation. Et c'est le but de ce nouvel opus sobrement intitulé Scooby !. Côté casting le film réunit notamment Zac Efron, Amanda Seyfried mais également Mark Wahlberg qui prête sa voix pour la première fois à un personnage d'animation. Quant à Scooby-Doo il est de nouveau doublé par Frank Welker, qui campe le personnage depuis pratiquement 20 ans.

Warner Bros avait la volonté de présenter Scooby-Doo sous sa forme la plus simple et la plus épurée. C'est notamment pour ça que le scénario décide de montrer la jeunesse de Samy et Scooby, de présenter leur rencontre et de montrer le lien particulier qui les unie. Tony Cervone reprend la recette de l'époque. Une recette qui met en scène ce club des cinq dans une enquête paranormale pas comme les autres. Un retour aux sources dans sa forme la plus louable, mais qui ne décolle jamais vraiment.

...Mais un retour paresseux

Pour autant, cette nouvelle approche est une proposition extrêmement classique. Difficile de faire plus simpliste tant Scooby ! ne se foule pas. Tony Cervone propose un long-métrage d'une paresse assez déconcertante. Le scénario est cousu de fil blanc, offrant un énième discours sur l'amitié et son importance. La production décide d'incorporer d'autres personnages des studios Hanna-Barbera à savoir Stanas et Diabolo et le Capitaine Caverne. Et on ne voit pas bien l'utilité de ce choix tant leur participation ne sert que les étapes du scénario. Ils ne sont finalement que des figures sans âme qui méritaient indéniablement mieux. Dommage d'utiliser des personnages aussi cultes de manière aussi rustre...

Même si les attentes n'étaient pas énormes, Tony Cervone parvient à décevoir. Cette nouvelle production s'apparente davantage à un téléfilm haut de gamme qu'à un véritable film de cinéma. L'animation est parfois bancale, voir même très faiblarde, l'humour est bas de plafond, les situations sont terriblement éculées et les péripéties sont généralement ennuyeuses. Le cinéaste précipite son récit à travers un montage trop charcuté qui ne laisse pas le temps au spectateur d'apprécier l'instant présent. Même le scénario est trop prévisible. Se dégage alors une désagréable sensation d'incomplétude. Scooby ! est en définitive très insipide et fade. On regrette de ne pas retrouver la force des dessins animés d'antan. De retrouver l'humour, l'imagination, et la créativité de ces personnages qui ont emmené de nombreuses générations avec eux. L'essence de Scooby-Doo n'est malheureusement pas présente dans cette nouvelle approche très superficielle. Et finalement, rien ne fonctionne vraiment dans cette production qui aurait dû se cantonner à une sortie en VOD.

