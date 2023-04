CRITIQUE / AVIS FILM : Trente ans après le film live action porté par Bob Hoskins, l’univers du jeu vidéo Mario est de retour avec un film d’animation : "Super Mario Bros, le film" réalisé par Aaron Horvath et Michael Jelenic.

Le retour du plus célèbre des plombiers

Produit par Illumination Entertainment (saga Moi, Moche et Méchant), Super Mario Bros, le film est une idée, sur le papier, plutôt intéressante. En effet, plutôt que de reproduire l’erreur de Super Mario Bros (1993), l’option animation est idéale pour adapter les aventures du petit plombier à la casquette rouge. Un genre propice à davantage de libertés visuelles et créatives, qui sied parfaitement à l’univers coloré du jeu vidéo.

Super Mario Bros, le film ©Universal Pictures

Et si on est loin de l’impact d’un Spider-Man : New Generation, Super Mario Bros Le Film n’a rien de honteux. C’est même un divertissement plutôt agréable, bien que trop calibré. Aaron Horvath et Michael Jelenic (qui ont travaillé sur l'excellent Teen Titans Go Le Film) proposent, évidemment, des références au jeu vidéo dans tous les sens. On retrouve ainsi des éléments directement tirés de la licence culte, des artefacts évidents comme l’étoile, les champignons, les plateformes, les bananes, etc... Des caméos plus ou moins attendus (Diddy Kong, les Maskass, Skelerex, etc...).

Et même quelques références à des jeux annexes comme Luigi Mansion et Mario Kart. On se doit également de souligner les réarrangements musicaux absolument géniaux, qui dérivent les thèmes musicaux des jeux avec une certaine malice. Quant à Seth Rogen, il est tout aussi génial pour donner de la voix à Donkey Kong !

Un manque de créativité dans la mise en scène

Après une première partie dans le monde des humains assez faible mais rapidement éclipsée, Mario est plongé dans le monde féérique du Royaume Champignon. L’occasion de croiser des personnages emblématiques comme Toad et Peach. Le traitement de cette dernière est d’ailleurs une bouffée de fraîcheur. La jeune femme passe ainsi de princesse en péril à entraîneuse de compétition et guerrière badass qui va former le petit Mario à devenir le héros de tous. Un changement attendu mais qui ne brise en rien l’univers originel.

Malheureusement, l’univers de Mario n’est pas totalement déployé dans Super Mario Bros Le Film. La cartographie du monde n’est pas suffisamment bien définie pour que le spectateur se repère totalement dans l’espace. Et ce monde ouvert, finalement peu exploité, rappelle davantage la contre-performance de Les Trolls que l'univers très généreux de Mario Bros…

Super Mario Bros, le film ©Universal Pictures

Mais surtout, Aaron Horvath et Michael Jelenic ne jouent pas assez avec les codes des jeux vidéo. Par exemple, le duo ne met pas assez l’accent sur le jeu de plateforme, d’où est issu initialement Mario. Il y a bien un passage dans la première partie du film où les deux cinéastes s’amusent à détourner le gameplay du jeu de plateforme avec un plan de côté pour lui rendre hommage. Mais c’est une illustration paresseuse et gratuite du genre, qui aurait pourtant pu (dû ?) être un élément de langage pour une grande partie du long-métrage.

Dans la même logique, la course de Mario Kart n’a pas suffisamment d'impact pour convaincre. Là encore, il manque les codes du jeu vidéo pour permettre à cette séquence d’atteindre son plein potentiel. A tel point qu'il n'y a même pas les traditionnels cadeaux à ramasser... Jamais le duo ne s'octroie le droit de dériver et de redéfinir les codes du jeu. Aaron Horvath et Michael Jelenic ont ainsi décidé de s’éloigner le plus possible des codes du gameplay pour proposer une œuvre davantage cinématographique que vidéo-ludique. Une décision louable mais qui donne parfois l’impression que Super Mario Bros, le film n’a pas compris son héritage…

Une proposition rythmée et attachante

Super Mario Bros, le film préfère s’éloigner des petites références métas habituelles qui parsèment le cinéma hollywoodien moderne. Le film veut se placer comme une proposition simple, qui ne cherche pas à être faussement maligne, où à racoler un public d’experts. Davantage axé pour un jeune public, Super Mario Bros Le Film est une œuvre humble qui ne se prend pas pour ce qu’elle n’est pas. Et finalement, le film de Aaron Horvath et Michael Jelenic, bien qu’assez anecdotique, est une proposition sympathique et bien rythmée.

Super Mario Bros Le Film de Aaron Horvath et Michael Jelenic, en salles le 5 avril 2023. Ci-dessus la bande-annonce.