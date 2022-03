CRITIQUE / AVIS FILM : Après "Le Petit Locataire" sorti en 2016, Nadège Loiseau présente son nouveau film : "Trois fois rien". Une comédie touchante et brillante qui fait passer les spectateurs du rire aux larmes en seulement quelques secondes.

Trois fois rien : une comédie touchante

Avec Trois fois rien, la cinéaste Nadège Loiseau, qui a également travaillé sur des séries comme Profilage et Une belle histoire, signe son deuxième long-métrage. En effet, après Le Petit locataire en 2016, la réalisatrice retrouve Philippe Rebbot pour une nouvelle comédie passionnante, au cinéma ce mercredi 16 mars 2022. Outre la présence de Philippe Rebbot, qui voit dernièrement sa carrière exploser grâce au succès du film et maintenant de la série L'amour flou, le long-métrage est également porté par Antoine Bertrand et Côme Levin. L'histoire raconte comment trois SDF gagnent au loto, mais se retrouvent bloqués dans des démarches administratives sans fin pour récupérer leur argent.

Trois fois rien ©Le Pacte

Nadège Loiseau porte ainsi un regard critique sur notre société moderne. Avec une humanité de tous les instants, elle se sert de ces trois protagonistes, Brindille, Casquette et La Flèche, trois losers magnifiques, pour pointer du doigt les dérives et les absurdités administratives de notre société contemporaine. Elle dénonce le combat bureaucratique permanent que doivent affronter les sans domicile fixe, et plus largement la population française. Un moyen également de présenter le véritable parcours du combattant que ces trois personnages doivent surmonter pour sortir de leur condition et retrouver un semblant de vie normale. Comme si la société leur mettait le plus possible de bâtons dans les roues.

Du rire aux larmes

Trois fois rien est une comédie touchante, pleine de délicatesse et de bienveillance. Une œuvre qui rappelle que la comédie française peut parfois proposer autre chose que les blockbusters types Qu'est-ce qu'on a fait au bon dieu ou Les Tuche. Nadège Loiseau distille toujours beaucoup de sensibilité dans son film. Elle dépeint le portrait de trois hommes touchants, aux faiblesses marquées, qui tentent de revenir vers la lumière et de s'intégrer dans une société qui ne veut finalement pas d'eux. Que ce soit le ton, les thématiques sociales et le doux mélange de ressorts comiques et émotionnels, Trois fois rien rappelle souvent le cinéma de Louis-Julien Petit qui réalise des comédies sociales coup de poing comme Discount, Les Invisibles et prochainement La Brigade.

Trois fois rien ©Le Pacte

Après une première partie très axée sur une dynamique comique, Nadège Loiseau emmène ses spectateurs vers des horizons plus profonds vers la fin de son film. Trois fois rien, dans sa dernière partie, devient plus sérieux, aborde des thématiques familiales et de réinsertion fortes. La cinéaste parvient même à soutirer quelques larmes à ses spectateurs, le temps de deux séquences finales extrêmement bien dosées en terme d'émotion. Quant au trio de comédiens, il propose une alchimie passionnante et parfaitement maîtrisée.

Trois fois rien de Nadège Loiseau au cinéma dès le 16 mars 2022. Ci-dessus la bande-annonce. Retrouvez ici toutes nos bandes-annonces.