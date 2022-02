CRITIQUE / AVIS FILM : Après « Bienvenue à Zombieland » et « Venom », Ruben Fleischer continue de bosser avec Sony puisque c'est lui qui a été choisi pour mettre en scène « Uncharted ». Alors que vaut le film porté par Tom Holland et Mark Wahlberg, adapté du jeu vidéo éponyme ?

Uncharted : du jeu vidéo au film

Avant de parler du film de Ruben Fleischer, il est sans doute utile de faire un petit topo sur les origines de Uncharted. Pour les lecteurs un peu étrangers au monde des jeux vidéo, Uncharted est une licence vidéo ludique produite par Sony et développée par Playstation. Le tout premier jeu, Uncharted : Drake's Fortune sort en 2007. Actuellement, la série comporte 8 jeux qui ont été vendus à plus de 41,7 millions d'exemplaire à travers le monde.

Uncharted ©Sony Pictures

L'histoire suit Nathan Drake, accompagné de son collègue Victor « Sully » Sullivan. Ces derniers parcourent le monde entier à la recherche de trésors et d'objets antiques d'une valeur inestimable. Archéologues des temps modernes, ils sont régulièrement confrontés à des ennemis sans morale, prêts à tout pour récupérer ces antiques fortunes. L'idée de faire un film adapté de la saga Uncharted remonte à 2010. De nombreux réalisateurs comme David O. Russell, Neil Burger ou encore Shawn Levy ont été approchés pour mettre en scène Uncharted. Mais c'est finalement Ruben Fleischer, le metteur en scène du premier Venom qui a été choisi par Sony.

Difficile de faire plus classique

La première chose qu'il faut dire sur Uncharted, c'est que le long-métrage se place au milieu du panier des blockbusters. Ni incroyable, ni honteux, le film s'inscrit dans le commun du genre. Jamais transcendant, jamais agaçant, Uncharted est un divertissement de gamme moyenne. Une proposition qui ne prend pas de risque, et cherche à créer une sorte de cocon de protection envers les néophytes comme les gamers.

Ce n'est jamais laid, jamais détestable, mais ce n'est jamais non plus super créatif, ou très ambitieux. Le genre de film rapidement vu, qui permet de passer un bon moment, mais qui ne restera jamais gravé dans les esprits. Quant à Mark Wahlberg et Tom Holland, ils assurent le spectacle à travers des rôles sur mesure, pour lesquels ils n'ont pas besoin de puiser très loin dans leur talent de comédiens.

Uncharted ©Sony Pictures

Uncharted est donc une œuvre qui n'émerveille réellement que le temps d'une séquence totalement loufoque, visible dans la bande-annonce, où des hélicoptères treuillent deux antiques navires. Un passage assez décalé qui permet d'offrir un affrontement de bateaux vraiment inédit. Mais globalement, l'intrigue cousue de fil blanc ne permet pas d'emmener le film très loin dans les sphères cinématographiques.

Il faut dire que Uncharted déçoit parfois dans son traitement de l'enquête, de l'aventure, de l’archéologie, et toutes ses ramifications. Ruben Fleischer est dénué d'esprit pour mettre en scène ses engrenages d'écriture. Le film manque de décors, de lieux, d'artefacts, voir même de personnages. Et finalement, nos protagonistes avancent trop facilement en résolvant des énigmes globalement toutes très simplistes. Ce qui donne parfois une étrange sensation de superficialité.

Le film se rapproche donc davantage de propositions comme Red Notice, Jungle Cruise ou encore Tomb Raider, même si c'est plus réussi, que du sympathique Benjamin Gates ou évidemment de la référence ultime : Indiana Jones. Reste que le long-métrage devrait séduire les joueurs des jeux vidéo, tant il dissimule ça et là des références assez subtiles.

Uncharted de Ruben Fleischer au cinéma dès le 16 février 2022.