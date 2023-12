CRITIQUE/AVIS FILM - Avec juste ce qu'il faut de gourmandise et surtout une sincérité et une application désarmantes, "Wonka" de Paul King, avec un Timothée Chalamet parfait dans le rôle-titre, est une réussite et le film familial idéal pour cette fin d'année.

Wonka, le film de Noël parfait

Avec Wonka, film musical dirigé par Paul King, réalisateur des succès Paddington et Paddington 2, et Timothée Chalamet pour réinventer le célèbre chocolatier créé par Roald Dahl, les studios Warner Bros. Discovery ont au moins trois objectifs. D'abord, finir 2023 en beauté après l'immense succès de Barbie, et les échecs de ses films DC (Shazam! La Rage des Dieux, The Flash et Blue Beetle). Ensuite, réchauffer les coeurs avec un divertissement familial de haut niveau pour la période des fêtes, et enfin offrir une forme de préquel au succès critique et commercial Charlie et la chocolaterie de Tim Burton, sorti en 2005.

Willy Wonka (Timothée Chalamet) - Wonka ©Warner Bros. Discovery

Si le public se déplace en nombre pour découvrir Wonka, alors le pari sera entièrement relevé, puisque ce nouveau film réussit sa mission de divertir largement et intelligemment, et que Timothée Chalamet incarne à merveille Willy Wonka, aussi bien que Johnny Depp et Gene Wilder en leur temps. En effet, arrivé dans une ville européenne fictive où il espère ouvrir sa boutique de chocolats, le jeune Willy Wonka, pas un sou en poche, va devoir redoubler d'ingéniosité pour se tirer d'une mauvaise passe et faire de son rêve une réalité. À force d'inventivité évidemment, qualité première du personnage, mais aussi d'empathie, d'humanité, de joie et de solidarité. Une performance tout en chansons, en humour et en douceur pour Timothée Chalamet, parfait sous le chapeau et dans la redingote en velours de "Wonka".

Paul King, maître enchanteur

On ne versera pas dans la facilité de dire que Wonka est un "bonbon" ou une savoureuse "friandise", ou même qu'on n'a pas fait meilleur duo que Paul King et Timothée Chalamet depuis les Twix. Mais, évidemment, cet univers de la confiserie fantastique est peint avec soin par Paul King, dans Wonka, avec la passion même, au-delà de la gourmandise, du travail bien fait.

On se ravit donc devant la minutie et la beauté des gestes de Willy au moment de créer un nouveau chocolat, les yeux brillants d'inspirations personnelles et de souvenirs heureux. On s'amuse devant les effets pervers des bonbons empoisonnés par ses adversaires, trois riches chocolatiers qui ont formé un cartel criminel pour protéger leur monopole. Enfin, on s'émeut des origines de la vocation de Willy, et de ce que signifient profondément le chocolat et le fait de le déguster.

Wonka ©Warner Bros. Discovery

À la différence de Tim Burton, qui avait créé un formidable et très calorique univers autour des friandises, Paul King montre la période avant la chocolaterie, c'est donc avec une subtile mesure qu'il utilise cette matière gastronomique. Wonka est une fable merveilleuse, un enchantement, mais en véritable origin story du chocolatier, son récit débute dans la difficulté, celle de Willy arnaqué par une logeuse malveillante (brillante Olivia Colman), qui contraint ses locataires à devenir esclaves de sa blanchisserie. Alors, des couleurs glauques et des gros plans en contre-plongée sur les visages maléfiques de la logeuse et de son complice, Paul King va passer aux couleurs chatoyantes dans des plans enlevés pour raconter l'histoire de Willy et de ses amis.

Timothée Chalamet en majesté

C'est avec ces opprimés, un comptable, un humoriste, une standardiste téléphonique, une plombière et une jeune fille nommée Noodle, que Willy va constituer une équipe de choc pour se sortir ensemble de la misère et réaliser son rêve. C'est notamment à cet endroit que Timothée Chalamet brille : non seulement son Willy Wonka est charmant, drôle, séduisant et surprenant, mais il n'écrase pas ces autres personnages, tous joliment interprétés par Jim Carter, Natasha Rothwell, Rakhee Thakrar et Calah Lane. L'acteur joue avec brio de son côté enfantin, tout en étant un leader naturel et bienveillant auquel le destin ne peut rien refuser. Ni le destin, ni même Lofty, le bougon et teigneux, mais drôle et attachant Oompa Loompa incarné par Hugh Grant.

Wonka ©Warner Bros. Discovery

Par ailleurs, à son seul crédit, Timothée Chalamet chante et danse avec talent et sincérité, réussissant cet exercice très complexe et qui s'apparente ici plus à une performance de Broadway qu'à une interprétation "conventionnelle". Un exercice très complet pour un comédien, avec lequel l'acteur de The French Dispatch et Dune montre qu'il sait tout faire, et le faire très bien.

De la simplicité et de la joie

On peut remarquer que l'écriture de Wonka n'a rien de révolutionnaire, avec une structure en trois actes et un déroulé dramatique des plus classiques. Aussi, noter que les antagonistes sont plus bêtes que dangereux, et plus drôles que menaçants - formidable distribution notamment menée par Paterson Joseph et Keegan-Michael Key -. Mais c'est là où on perçoit la différence entre ce qui est simple et ce qui est simpliste. Wonka est simple, et non simpliste, parce qu'il est foncièrement sincère dans sa proposition, et convaincu qu'avec suffisamment de sincérité et de soin dans sa démarche, il ravira son public sans avoir recours à plus d'artifices qu'il n'en faut.

C'est là la grande réussite de Wonka, celle finalement de faire beaucoup avec peu, de donner une joie nouvelle avec une histoire peut-être vue et revue mais qui, contée avec la passion du cinéma qui habite Paul King, renverse autant que la découverte d'une saveur inédite. Si renversant que, à sa fin, impossible de ne pas lâcher quelques larmes de satisfaction et de joie de voir les héros de cette belle histoire récompensés de leurs efforts et de leurs nobles sentiments.

Wonka de Paul King, en salles le 13 décembre 2023.