CRITIQUE / AVIS SÉRIE : « Arcane », la nouvelle production Netflix centrée sur l'univers du jeu vidéo « League of Legends », vient de dévoiler ses trois premiers épisodes. Une série animée impressionnante qui fait le buzz sur la plateforme.

Arcane : c'est quoi cette nouvelle série animée ?

Le dimanche 7 novembre 2021, Netflix a publié les trois premiers épisodes de sa nouvelle production : Arcane. Dirigée par Christian Linke et Alex Yee, Arcane est une série animée dérivée de l'univers du jeu vidéo League of Legend (LoL pour les intimes). Lancé en 2009, il s'agit d'un jeu vidéo multi-joueur en ligne gratuit. Celui-ci propose des combats en arène avec différents types de personnages, différentes classes et différents pouvoirs spéciaux. Arcane explore donc cet univers bien connu des gamers, via l'histoire de deux championnes légendaires : Jinx et Vi. Préquel à LoL, Arcane a été développée par le studio d'animation français Fortiche et se compose de 9 épisodes. Les trois prochains chapitres seront dévoilés le vendredi 12 novembre, et les trois derniers le vendredi suivant.

Arcane ©Netflix

Côté casting, le show réunit un distribution vocale composée notamment de Hailee Steinfeld, Ella Purnell, Kevin Alejandro ou encore Katie Leung. Heureusement pour les néophytes du jeu vidéo, Arcane s'adresse également aux non-connaisseurs. La série décide d'adapter une histoire totalement originale, qui s'adresse à un public large. Évidemment, des noms et des lieux sonneront familiers aux oreilles des gamers du monde entier (qui sont quand même 180 millions à être actifs), comme Jayce, Jinx et Vi. La série s'éloigne du concept du jeu vidéo pour développer une véritable intrigue dans le monde de Runeterra. Les riches habitants de la haute-ville s'opposent aux bas-fonds du disctric de Zaun. Le show suit ainsi le destin de Vi et Powder, deux sœurs qui s'apprêtent à écrire leur histoire.

Une animation hallucinante !

La grande force d'Arcane, c'est évidemment son animation dantesque. Les studios Fortiche Production ont mis le paquet dans cette proposition visuelle souvent renversante, qui mélange 2D et 3D pour un superbe rendu cinématographique. L'esthétique stylisée est la force principale de cette série à l'ambition visuelle démesurée. L'ensemble est d'une finesse de tous les instants, et propose des scènes d'action nerveuses et d'une fluidité hallucinante.

Souvent inventive, ponctuée de floues, de profondeurs de champ et de ralentis, les joutes physiques sont l'intérêt évident d'Arcane. Chaque confrontation est une sucrerie visuelle addictive. En trois épisodes seulement, la série a mis tout le monde d'accord.

Arcane ©Netflix

L'intrigue, quant à elle, après un début un peu timide, commence à étendre sa toile. Les deux premiers épisodes, qui restent encore un peu en retenue, permettent de mettre en exergue la relation attachante et parfois tumultueuse entre les deux sœurs, héroïnes de la série. Le troisième épisode se conclut sur un twist inattendu. Ce dernier remet en question la suite du show, et les rapports de force entre les deux protagonistes.

Véritable colonne vertébrale du show, cette intrigue entre les deux sœurs est entourée de thématiques modernes et passionnantes. Arcane aborde ainsi la lutte des classes, le progrès social et technologique, la conservation du système établi, et le renversement des puissants par les nouvelles générations.

Malheureusement, la série s'égare parfois dans un surdosage didactique et bavard, qui ralentit le rythme global. Certains dialogues, certaines mises en place prennent trop leur temps et perdent parfois l'attention d'un spectateur dans l'attente de la prochaine scène d'action. Parce que ne soyons pas hypocrites, même si l'intrigue demeure relativement intéressante, elle reste aussi somme toute assez classique, et ne mérite pas une explication permanente comme Arcane le fait parfois. La sous-intrigue sur le jeune Jayce, par exemple, prend trop de place pour pas grand chose. En tout cas, l'épisode 3 de Arcane est un petit chef-d'œuvre à lui seul et fait monter une hype monstrueuse pour la suite de la série !

Arcane sur Netflix depuis le 7 novembre 2021. Ci-dessus la bande-annonce. Retrouvez ici toutes nos bandes-annonces.