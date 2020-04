CRITIQUE / AVIS SÉRIE - Apple suit l'émergence de la plus jeune journaliste de l'histoire dans "Home Before Dark". Du haut de ses neuf ans, Hilde Lysiak a de la suite dans les idées. Cette série policière à hauteur d'enfant sur Apple TV+ vaut-elle le coup ?

Le genre policier a déjà été modulé dans tous les sens que ce soit au cinéma ou à la télévision. Entre les histoires vraies et celles inventées, le public a largement de quoi être rassasié. Dans cette industrie ultra-concurrentielle animée par des networks traditionnels et des plateformes émergeantes, le genre continue d'être sollicité. Apple a déjà tenté sa chance avec Truth Be Told, un essai plutôt moyen qui a cependant été renouvelé pour une seconde saison. En attendant la prometteuse tentative Defending Jacob, c'est Home Before Dark qui est lancée sur Apple TV+ début avril.

L'incroyable destin de la plus jeune journaliste de l'histoire

Sa figure centrale, Hilde Lysiak, est source de curiosité. Parce qu'on parle de la plus jeune membre de la Société des journalistes professionnels. Pas pour les besoins du scénario. Non, dans la vraie vie. Du haut de ses 9 ans, elle tient ce goût pour l'enquête de son père, lui-même journaliste. Lorsqu'il perd son boulot à New York, il entraîne sa petite famille à Selinsgrove, sa ville de naissance. L'ambiance y est très différente et tout le monde se connaît. Mais quand un terrible meurtre survient, la jeune Hilde voit une occasion en or de s'exercer et va essayer de trouver le coupable tout en publiant son propre journal. Dans son enquête, elle va remuer des lourds secrets de cette petite bourgade. Et si son père avait une part de responsabilité là-dedans ? Ne comptez pas sur nous pour vous dire si c'est le cas.

La jeune Brooklynn Prince hérite de ce rôle où l'éloquence et le sens de la répartie sont essentiels. Il faut arriver à s'attacher à elle ou vous risquez de passer un moment un peu désagréable car elle s'inscrit dans cette longue lignée d'enfants qui sont persuadés d'avoir raison et qui font la leçon aux plus grands - à la limite de la tête à claques. Le personnage peut provoquer un rejet, surtout dans le premier épisode. Mais on en vient à s'habituer à elle sur la durée, à mesure que l'enquête devient de plus en plus intéressante. Elle gagne notamment en épaisseur quand elle n'est plus seule dans sa quête de vérité.

Home Before Dark, ou le passage de relais entre un père et sa fille

La série ne raconte rien d'autre que la croyance en soi infaillible d'un petite prodige en train de prendre la place d'un père en chute libre. L'ascension d'Hilde s'accélère pile au moment où son géniteur voit sa carrière subir un énorme arrêt. Conditionnée depuis toute petite (elle se rendait parfois sur le terrain avec lui), Hilde n'a pas peur de croire en son rêve et met tout en oeuvre pour s'accomplir. Et le plus beau dans Home Before Dark n'est pas de voir une gamine haute comme trois pommes faire un travail sérieux sur le terrain, mais de voir que ses parents sont derrière elle pour qu'elle accomplisse sa destinée. On est particulièrement touchés par le regard de Jim Sturgess, parfait en père moderne qui abandonne l'idée de se montrer trop protecteur en constatant quelle flamme anime sa progéniture.

En voyant comment l'enquête progresse, on le remercie de lui avoir laissé cette latitude tant sa progression ne manque pas de vigueur. Le prisme de l'enfant détective réduit en partiellement la teneur en sérieux du programme mais le premier degré n'est jamais mis aux oubliettes. On se retrouve donc à chercher la vérité avec Hilde et ses acolytes, avec une proportion justement dosée d'amusement et de malice pour qu'on ne plonge jamais dans la frivolité déplacée. Le gros piège aurait pu être de constituer un programme qui s'empare trop de l'aspect enfantin au point de ne jamais embrasser la profonde violence cachée sous le tapis. Ce bel équilibre dans le ton fait d'Home Before Dark une charmante série à suivre sans bouder son plaisir.

Home Before Dark, sur Apple TV+ à partir du 3 avril 2020. Ci-dessus la bande-annonce. Retrouvez ici toutes nos bandes-annonces.