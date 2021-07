CRITIQUE / AVIS SÉRIE : « Monstres & Cie : Au travail », la série dérivée de la saga « Monstres & Cie », débarque le 7 juillet sur Disney+. On a eu la chance de découvrir les deux premiers épisodes en avant-première.

Monstres & Cie : Pixar se lance dans la série

Après Monstres & Cie sorti en 2002 (et réalisé par Pete Docter et Lee Unkrich) et Monstres Academy sorti en 2013 (et réalisé par Dan Scanlon), la saga se poursuit, mais cette fois sur le petit écran. Monstres & Cie : Au travail, dirigée par Bobs Gannaway, s’inscrit comme la première série Pixar dérivée d’un de leur univers cinématographique (si on fait abstraction de PopCorn Pixar). Pour le moment, Disney+ a prévu une saison, composée de dix épisodes, dans un format de 25 minutes chacun.

Monstres & Cie : Au travail ©Disney+

Monstres & Cie : Au travail va faire office de test pour la firme aux grandes oreilles. Ce show va permettre de savoir si le public est potentiellement réceptif à des séries issues de l’univers Pixar. Et pour commencer, rien de mieux que de se baser sur des personnages déjà bien connus des fans. Bob et Sulli sont évidemment de retour, tandis que l’intrigue se concentre sur un nouveau personnage, Tusk, qui rêve de devenir une terreur.

Est-ce réellement une bonne idée ?

Qu'on se le dise, le résultat est en dessous des attentes. Le show est malheureusement beaucoup moins convaincant que les productions cinématographiques du studio. Déjà, PopCorn Pixar laissait les spectateurs assez circonspects. Et même si Monstres & Cie : Au travail est déjà mieux maîtrisée, cette proposition demeure optionnelle.

Monstres & Cie : Au travail s’adresse finalement à un public beaucoup plus jeune, en tout cas moins varié, que les longs-métrages. Alors que Pixar a toujours eu un don pour séduire petits et grands, que ce soit par l’humour ou l’émotion, le show dérivé de Monstres et Compagnie est à préconiser aux plus jeunes d’entre nous. Monstres & Cie : Au travail manque cruellement de ressorts émotionnels. La pâte si sensuelle de Pixar est totalement absente de ce nouveau format, qui paraît donc terriblement anecdotique. Il s’agit d’une proposition assez plate et oubliable, qui se contente de reprendre les grandes lignes des films, et de surfer sur leur popularité. Les plus exigeants s’ennuieront doucement, devant une intrigue cousue de fil blanc, qui met en scène une jeune recrue cherchant à monter les échelons.

Monstres & Cie : Au travail ©Disney+

Bobs Gannaway signe donc une recette classique, où le protagoniste va devoir laisser ses préjugés de côté pour accepter un nouvel entourage légèrement excentrique. L’intrigue est assez éculée, surtout dans l’univers Pixar, qui, constamment, aborde le sujet de l’acceptation de soit et de l’autre. Leur dernière production, Luca, repose pratiquement entièrement là-dessus. De même, les ressorts comiques sont plus faibles que d’habitude. Bobs Gannaway semble manquer d’idées innovantes, et se contente de reprendre les blagues des précédents films. Par exemple, Bob Razowski est toujours en galère avec Germaine, la limace qui s’occupe de l’accueil. De même, le showrunner reprend une vanne de Le Monde de Nemo, lorsque le protagoniste doit passer l’épreuve du feu, qui rappelle étrangement celle du petit poisson dans l’aquarium du dentiste.

Monstres & Cie : Au Travail manque de consistance. Le show n'a pas grand chose de supplémentaire à apporter à la mythologie, et n'a surtout pas grand chose à raconter... Même si ce n’est pas honteux, grâce à une animation précise, un générique superbe, et quelques ressorts comiques agréables, on est en droit de se demander si tout ceci est bien utile. En tout cas, Monstres & Cie : Au travail reste trop bancal pour totalement convaincre, et surtout pour espérer le meilleur pour les prochaines séries Pixar à venir sur Disney+. En espérant que le studio ne vide par Pixar de toute sa substance créative…

Monstres & Cie : Au travail de Bobs Gannaway sur Disney+ à partir du 7 juillet 2021.