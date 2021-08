Rick et Morty saison 5 : Dan Harmon et Justin Roiland sont en grande forme

CRITIQUE / AVIS SÉRIE - Adult Swim a diffusé la cinquième saison de « Rick et Morty » pendant l’été. Comme d’habitude, le duo Dan Harmon et Justin Roiland a emmené ses personnages dans des aventures totalement folles et irrévérencieuses.

Rick et Morty saison 5 : un excellent cru

Cette saison 5 de Rick et Morty comprend 10 épisodes. À l’heure actuelle, Adult Swim a diffusé les 8 premiers épisodes. Pour les deux derniers chapitres, il va falloir être patients. En effet, aux États-Unis, l’épisode 9 sera diffusé le dimanche 5 septembre 2021, et sera la première partie d’une histoire en deux épisodes, qui viendra conclure cette nouvelle saison. Et cette année, on peut dire que Justin Roiland et Dan Harmon ont frappé très fort. La qualité de ces nouveaux épisodes est assez impressionnante. Le duo est allé un cran plus loin que lors de la précédente saison. Huit épisodes magnifiques, hilarants, passionnants, maîtrisés d’une main de fer.

Rick et Morty ©Adult Swim

Dès le premier épisode, Dan Harmon et Justin Roiland posent les bases. Ils entraînent une nouvelle fois Rick et Morty dans une aventure spatio-temporelle pertinente, intelligente et surtout palpitante. Dans cette quête temporelle, Morty est confronté à un peuple qui vit dans un endroit où le temps passe beaucoup plus vite que dans sa propre réalité. Les deux auteurs jouent ainsi, une nouvelle fois avec les concepts temporels, avec une certaine verve, il faut bien l’avouer. Puis, les spectateurs sont dans leur élément. Justin Roiland et Dan Harmon proposent coup sur coup de très bonnes histoires, que ce soit l’épisode génial des leurres, la nouvelle confrontation avec le président des Etats-Unis, ou encore le détournement du cinéma de Martin Scorsese façon Rick et Morty.

Une série sans limite

Ainsi, une nouvelle fois, les deux artistes prouvent leur capacité à raconter de nouvelles histoires, toujours aussi réussies. Le duo joue avec les concepts de temps, d’espace et de dimensions avec une simplicité déconcertante. Ils utilisent des concepts scientifiques complexes, simplifiés avec l’utilisation de clichés cinématographiques réadaptés, le tout sur un format de 20 minutes. Leur talent pour l’exercice n’est plus à prouver, et le potentiel de la série Rick et Morty est sans limite.

Rick et Morty ©Adult Swim

Et même si certains épisodes rappellent parfois des histoires passées, Dan Harmon et Justin Roiland parviennent suffisamment à se renouveler pour emmener Rick et Morty vers de nouveaux horizons. Et cette nouvelle saison prouve que la qualité du show n’est pas décroissante, bien au contraire. À l’heure actuelle, cette saison 5 est plus réussie que la précédente, et on se demande ce que nous réserve les deux artistes pour les deux derniers épisodes de la saison…

Rick et Morty saison 5 de Dan Harmon et Justin Roiland, sur Adult Swim à partir du 21 juin 2021. Ci-dessus la bande-annonce. Découvrez ici toutes nos bandes-annonces.