CRITIQUE / AVIS SÉRIE - Considéré par certains comme un slasher culte des 90's, "Souviens-toi... l'été dernier" est désormais décliné en une série diffusée sur Amazon Prime Vidéo. Que vaut cette nouvelle version actualisée ?

Souviens-toi... l'été dernier remis au goût du jour à la télé

Le cinéma d'horreur n'a pas attendu les années 90 pour nous approvisionner en slashers, même si cette décennie est importante pour ce sous-genre avec l'inauguration de la saga Scream. D'autres titres se sont forgés leur petite réputation à cette époque, dont Souviens- toi... l'été dernier. Le film de Jim Gillespie est le prototype du slasher classique qui mise sur une recette ayant fait ses preuves sans exprimer l'intention de faire le quelconque pas de côté.

Plus de 20 ans plus tard, une série éponyme prend la relève en se basant sur le même postulat, à quelques points près. L'intrigue est délocalisée à Hawaï et se lance véritablement quand une bande de jeunes percute quelqu'un sur la route, en pleine nuit. Ils décident de se débarrasser du corps et de garder ce secret pour eux. Or, quelqu'un est au courant de leur crime et il va se faire un malin plaisir de les traquer, un an plus tard, pour les faire payer. Qui est cette personne ? C'est, comme dans le film, l'intérêt principal du show.

Souviens-toi... l'été dernier ©Amazon

Qu'on le dise assez rapidement : Souviens-toi... l'été dernier a été, au mieux, un slasher correct en son temps. En d'autres termes, il ne mérite pas une place de choix dans l'histoire de cette branche horrifique. Cette précision faite, vous aurez compris que l'arrivée de cette déclinaison en série n'est pas un projet forcément stimulant sur le papier. Mais ce constat peut aussi être pris par l'autre bout, en se disant qu'il y a une opportunité de sublimer le matériau de base en l'inscrivant dans notre époque.

Un manque d'originalité flagrant

Souviens-toi... l'été dernier à la sauce 2021 n'atteint malheureusement pas son objectif. Effectivement, le scénario tente le pari du contemporain en se déroulant de nos jours, avec tout ce que cela implique lorsqu'on est adolescent : réseaux sociaux, histoires de coeur, rapports parfois complexes avec les parents, la drogue et l'alcool...

Dans les trois premiers épisodes auxquels nous avons pu avoir en accès en avant-première, on ressent l'envie du scénario de développer des personnages avant de mettre en avant la strate purement horrifique. Intention à laquelle on aimerait adhérer, si les jeunes étaient des figures intéressantes. Malheureusement, l'offre télévisuelle est telle qu'il existe tellement mieux ailleurs pour évoquer les travers de l'adolescence. Quant au tueur, la très mauvaise idée est de ne pas reprendre l'apparence qu'il avait dans le film. Son crochet et son costume de pêcheur participait à construire son aura, qui se mariait d'ailleurs à merveille avec le décor de ville portuaire. Plus de ça ici avec cette transition à Hawaï, et on verse ainsi un peu plus dans le banal.

Souviens-toi... l'été dernier ©Amazon

Dès lors, il apparaît comme compliqué de se passionner pour le suspense qui est développé. Quand les choses s'emballent avec des scènes de tension, on se laisse un peu prendre au jeu avec quelques effets sanglants qui nous donnent ce que nous étions venus chercher. Néanmoins, sur ces premiers épisodes, les moments de terreur se comptent sur les doigts d'une main et on constate que l'instauration de la peur passe moins par la mise en scène que par des effets éculés.

Une déception pour les fans d'horreur

Peut-être qu'un public adolescent, moins connaisseur du genre et de son histoire, y trouvera son compte en suivant des personnages qui sont le fruit de notre époque. Mais on se demande vraiment comment ils pourront trépider devant cette proposition qui n'a même pas pour elle le charme rétro de certains titres anciens. Les habitués au cinéma d'horreur pourront en revanche rencontrer de sérieuses difficultés pour accrocher à cette version actualisée. Peut-être, aussi, que le suspense autour de l'identité du tueur aboutira à une révélation surprenante et satisfaisante. Dans le film original, on se rappelle que le dénouement était raté. On espère que la série n'empruntera pas la même direction, car cela voudrait dire qu'elle n'a même pas su égaler un matériau de base pourtant peu folichon.

Souviens-toi... l'été dernier créée par Sara Goodman, saison 1 sur Amazon Prime Vidéo à partir du 15 octobre 2021. Ci-dessus la bande-annonce. Retrouvez ici toutes nos bandes-annonces.