CRITIQUE / AVIS SÉRIE : La série animée de Disney+ « Marvel's What If... ? » rejoue des événements clés de l'univers cinématographique Marvel, pour quel résultat ?

What If... ? : des épisodes inégaux

En 9 épisodes, la série What If... ?, créée par A.C. Bradley, reprend les événements marquants de la phase 1 et 2 du Marvel Cinematic Universe (MCU). En utilisant les histoires de Captain America – First Avenger, de Iron Man ou encore de Les Gardiens de la Galaxie, le but est de présenter aux spectateurs des histoires alternatives de ces blockbusters cultes. Parfois ça fonctionne à la perfection, comme par exemple l'épisode où T'Challe devient Star Lord. D'autres fois, c'est un peu moins convaincant, comme lorsque Thor décide d'utiliser ses pouvoirs pour organiser une énorme fête sur Terre.

Captain Carter - What If... ? ©Marvel Studios / Disney+

Globalement, le concept est plutôt bien exploité. Ou comment imaginer des histoires alternatives des récits que l'on connaît déjà. Le show propose également une animation cartoonesque plutôt séduisante. C'est fluide, et très fidèle au design des personnages en version live. Quant aux séquences d'action, elles offrent parfois un traitement qui n'a rien à envier aux animes type Dragon Ball. Cependant, certains épisodes manquent d'impact. L'épisode 7, avec Thor, est un symptôme du manque d'ambition parfois criant de Marvel Studios.

Il faut aussi pointer du doigt le format 30 minutes, qui empêche parfois le show de totalement décoller, ou en tout cas de développer des éléments intéressants. Globalement, la série doit tracer, et fait l'impasse sur certaines situations pourtant très alléchantes (comme par exemple la confrontation entre Ultron et Thanos dans l'épisode 8). Le format, trop court, oblige parfois A.C. Bradley à expédier certains éléments de ses intrigues.

Un double épisode final hallucinant

Heureusement, What If...? offre une conclusion dantesque à travers un double épisode génial. L'idée de ramener Ultron sur le devant de la scène est intelligente. D'une part, Marvel Studios rend ses galons au robot tueur, totalement massacré dans Avengers : l'ère d'Ultron. D'autre part, ils utilisent enfin le plein potentiel de leur concept. Ultron, affublé des six pierres d'infinité, met un sacré bordel dans le multivers, pour le plus grand plaisir des fans, et surtout des lecteurs de comics. Enfin, Marvel Studios décide d'emmener sa série vers d'autres horizons, en connectant certains de ses épisodes, et surtout, en sous-entendant que le show aura une incidence sur le reste du Marvel Cinematic Universe.

Si on suit la logique, ce variant d'Ultron peut totalement débarquer dans la continuité classique du MCU, ce qui ajoute une menace de taille supplémentaire. Et que dire de cette confrontation titanesque entre Ultron et le Gardien ? Ce dernier gagne en importance et est enfin développé, sortant de son seul statut de narrateur. L'idée est parfaite, et plutôt bien exploitée à travers cette confrontation cosmique visuellement superbe, et scénaristiquement lourde de sens.

Ultron - What If... ? ©Marvel Studios / Disney+

Et puis vient le tout dernier épisode, où What If... ? se lâche complètement. Le show propose une réunion super-héroïque des grands instants, qui rappelle les meilleurs moments d'Avengers : Infinity War. A.C. Bradley met en scène une confrontation musclée entre les plus grands héros Marvel et un Ultron totalement déchaîné. C'est absolument dantesque, parfaitement rythmé, et c'est un plaisir monstre de voir la série s'envoler vers des horizons aussi impressionnants. Vite une saison 2 !

What If... ? d'A.C. Bradley, sur Disney+ à partir du 11 août 2021. Ci-dessus la bande-annonce. Découvrez ici toutes nos bandes-annonces.