Birds of Prey : le guide de tous les personnages

Vous avez aimé ? Partagez :

tweet

Puisque « Birds of Prey et la Fantabuleuse histoire de Harley Quinn » est sorti dans nos salles, c’est l’occasion de faire la présentation de cette équipe super-féminine composée de Harley Quinn, Huntress ou encore Black Canary.

Birds of Prey, réalisé par Cathy Yan, est en salle depuis le mercredi 5 février dernier. L’occasion de décortiquer cette équipe culte des comics DC. Harley Quinn, Huntress, Black Canary ou encore Black Mask, ils ont tous une histoire dans les comics.

Créé par Jordan B. Gorfinkel et Chuck Dixon, les Birds of Prey sont à l’origine un duo composé de Batgirl et Black Canary. Il apparaît pour la première fois en 1996. Très vite, l’équipe recrute de nouveaux membres comme Huntress et Lady Blackhawk. De nombreux personnages sont passés par les Birds of Prey comme Oracle, Hawk et Dove (membres des Titans dans la série éponyme), Katana (qui apparaît notamment dans Suicide Squad) ou encore Catwoman, Poison Ivy et Harley Quinn. Depuis 2016, et DC Rebirth, les Birds of Prey sont retournées à leur genèse avec une équipe composée de Batgirl, Black Canary et Huntress.

Helena Bertinelli alias Huntress

Interprétée par Mary Elizabeth Winstead dans le film du DCEU, Helena Bertinelli est créée en 1989 par Joey Cavalieri et Joe Staton. Comme raconté dans le long-métrage, elle est la fille héritière d’une puissante famille de la mafia de Gotham. Tout son clan se fait assassiner sous ses yeux par un gang rival. Pendant des années elle prépare sa vengeance. De retour à Gotham elle se donne comme mission de débarrasser la ville de la mafia, après, bien sûr, avoir assouvi sa vengeance personnelle.

Elle prend alors le pseudonyme de Huntress, se ballade avec une arbalète, et n’est pas tendre avec ses ennemis. Ses méthodes violentes attisent la méfiance de Batman qui décide de garder un œil sur elle. Elle rejoint très brièvement la Ligue des Justiciers avant de se faire exclure à cause de sa violence et son imprévisibilité. En 1999, elle endosse pendant un temps le costume de Batgirl, après la disparition de Batman. Après un échec cuisant contre Double-Face, elle perd le titre de Batgirl et reprend son ancien costume. Dernièrement, elle a refondé les Birds of Prey avec Barbara Gordon et Black Canary.

Black Canary : le cri que tue

Créée en 1947 par Robert Kanigher et Carmine Infantino, Dinah Drake Lance est la première Black Canary. Initialement hors la loi, elle rejoint rapidement la team des super-héros grâce à ses capacités vocales. En effet, elle possède une voix destructrice, capable de générer un cri mortel.

Mais le film Birds of Prey se concentre sur sa fille : Dinah Laurel Lance. Si la Black Canary originelle est mentionnée dans le métrage, c’est bien son héritière qui fait partie de l’équipe super-héroïque. Dinah vit dans l’ombre des exploits de sa défunte mère, malgré ses capacités identiques. Elle peut détruire des objets et neutraliser des adversaires par la seule force de ses cordes vocales. Pour autant, elle perd ses capacités pendant un temps, l’obligeant à parfaire ses acuités physiques et son don pour les combats en corps à corps. Plus tard, Ra’s Al Ghul lui rendra ses pouvoirs. Elle a été furtivement membre de La Ligue des Justiciers, mais est surtout un élément récurrent et central des Birds of Prey. Elle est campée par Jurnee Smollett-Bell dans le film de Cathy Yan.

Renee Montoya : la super-flic

Comme dans le film Birds of Prey, Reene Montoya n’a aucun pouvoir. C’est une agent de police de Gotham créée par Paul Dini et Mitch Brian à l’occasion de la série animée Batman de 1992. Dans cette série culte, où Harley Quinn fait également ses débuts, elle est promue détective par le commissaire Gordon, et devient partenaire de Harvey Bullock. Ce dernier est un personnage récurrent de l’univers Batman, notamment interprété par Donal Logue dans la série Gotham. Dans Birds of Prey, Renee prend les traits de Rosie Perez.

Cassandra Cain : la future Batgirl du DCEU ?

Elle est interprétée par la jeune Ella Jay Basco dans Birds of Prey. Cassandra Cain est créée en 1999 par Kelley Puckett et Damion Scott. Le personnage des comics est bien différent de celui du film. Dans les pages papiers, elle est la fille de Lady Shiva et du maître assassin David Cain. Élevée par ce dernier, elle devient rapidement muette et rejoint Oracle. Elle s’illustre en protégeant le commissaire Gordon et devient finalement la nouvelle Batgirl, succédant ainsi à Helena Bertinelli.

Via un entraînement très perfectionné, elle retrouve l’usage de la parole, mais abandonne en contre-partie le costume de Batgirl qu’elle lègue à Stéphanie Brown. Donc finalement, la version de Birds of Prey n’a pour le moment pas grand chose à voir. Mais rien n’empêche le DCEU de développer le personnage, et pourquoi pas, d’en faire leur Batgirl.

Black Mask : le méchant qui se surestime

Ewan McGregor joue le grand méchant de Birds of Prey : Black Mask. Ce dernier est inventé en 1985 par Doug Moench et Tom Mandrake. Roman Sionis est l’héritier d’une famille riche et excentrique. Pourtant, dès la naissance, Roman a une existence difficile. Le médecin le fait tomber sur la tête alors qu’il est encore bébé et il est totalement délaissé par ses parents. Ces derniers entretenaient une relation hypocrite avec la famille Wayne. Une alliance uniquement par intérêt, alors que la famille Sionis détestait en secret les Wayne. Ils forcèrent même Roman à devenir ami avec le jeune Bruce. Cette accumulation de faux-semblants et d’hypocrisie déstabilisèrent durablement Roman.

Vint un jour où le jeune homme assassina ses parents pour hériter de leur fortune. Cependant, il n’avait pas la carrure d’homme d’affaires de son père et l’entreprise familiale fit rapidement faillite. Bruce Wayne racheta son entreprise ce qui augmenta son amertume envers lui. Il exhuma alors le cercueil de son père et tailla dans l’ébène un masque qui allait le transformer en Black Mask. Fou sadique et intelligent, Black Mask joue beaucoup sur la peur et l’intimidation, et est célèbre pour des techniques de tortures sadiques, liées au visage. Cependant, le personnage, qui a tendance à se surestimer, resta toujours dans l’ombre des super-vilains de Gotham plus puissants que lui comme Le Pingouin, Double-Face ou le Joker.

Harley Quinn : un classique

Harley Quinn est un personnage définitivement culte de l’univers DC Comics. Pourtant, elle n’est pas inventée pour les besoins des comics, mais apparaît pour la première fois dans l’excellente série animée de Batman. Plus particulièrement dans l’épisode 22 de la saison 1 intitulé Chantage à Crédit. Elle a par la suite été introduite dans les bandes dessinées en 1993. Elle est initialement une psychiatre qui travaille à l’asile d’Arkham sous le nom de Harleen Quinzel.

La suite, on la connaît. Elle tombe amoureuse du Joker qui la manipule. Il se sert d’elle pour s’évader et la fait tomber dans une cuve de produits chimiques. Elle en ressort amnésique et transformée en Harley Quinn. Quand elle ne travaille pas avec le Joker elle fait équipe avec Catwoman et Poison Ivy sous le nom de Gotham City Sirens.

En ce moment, Harley Quinn figure dans quatre séries de comics différentes : trois titres personnels et Suicide Squad. Seuls Batman et Superman ont un nombre de parutions équivalent. Ce qui souligne bien la popularité du personnage. À l’écran elle apparaît brièvement sous les traits de Mia Sara entre 2002 et 2003 dans la série Les Anges de la Nuit. Depuis 2016 et Suicide Squad, c’est Margot Robbie le nouveau visage du personnage. Harley Quinn est une anti-héroïne psychologiquement instable, qui entretient une relation ambivalente avec le Joker. Si ce dernier se sert d’elle sans réellement la respecter, elle ne peut s’empêcher de rester avec lui. Si au début elle porte le costume de l’arlequin, elle a rapidement troqué cette tenue contre quelque chose de plus léger, présenté dans Suicide Squad.

Fait étonnant, le personnage est peut-être déjà apparu de manière officieuse dans les années 1960. A l’époque, le Joker a une collaboratrice récurrente qu’il surnomme Quinny. Pourtant, le rapprochement n’a jamais été imposé par DC. La version comics de Harley est définitivement plus sombre et violente que celle de la série. La version de Birds of Prey préfère s’inspirer de la seconde que de la première.