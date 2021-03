Gros Plan Falcon et le Soldat de l'Hiver : focus sur ces deux personnages emblématiques

Après « WandaVision », Marvel Studios vient de sortir la deuxième série du Marvel Cinematic Universe (MCU) : « Falcon et le Soldat de l'Hiver ». Pour l'occasion, on vous propose une analyse complète de ces personnages à travers les comics.

Falcon : l'outsider devenu Captain America

Sam Wilson, alias le Faucon, est un super-héros créé en 1969 par Stan Lee et Gene Colan. Et son histoire est importante dès le tout début puisque Faucon est le premier super-héros afro-américain de l'histoire des comics Marvel. Devançant ainsi de peu Luke Cage, Tornade, Black Panther ou même Green Lantern chez DC Comics. Dans le MCU, c'est le comédien Anthony Mackie qui campe le personnage depuis Captain America : Le Soldat de l'Hiver. Falcon et le Soldat de l'Hiver sera sa septième apparition dans le MCU.

Sam Wilson ©Marvel Comics

Dans les comics, Sam Wilson est à l'origine un jeune bandit (un peu comme Luke Cage), embrigadé par Crâne Rouge. Mais sa rencontre avec Captain America va changer la donne, et lui permettre de revenir du bon côté de la ligne. Plus tard, il entre en contact avec le cube cosmique, ce qui lui permet de communiquer par la suite avec son faucon Redwing. Un aspect du personnage qui a été évincé par Marvel Studios. Quant à Redwing, il devient un drone dans le MCU. Et entre nous, ce n'est peut-être pas plus mal. Équipé d'ailes en vibranium fournies par Black Panther, Sam Wilson devient rapidement le Faucon et l'un des bras droits de Captain America.

Puis, comme c'est raconté dans Avengers : Endgame, Faucon change de titre et devient Captain America sur la demande de Steve Rogers lui-même. Ce dernier, privé des effets de son sérum de super-soldat, devient Old Man Steve et préfère raccrocher le bouclier. Dans les comics, il passe ainsi le flambeau à Sam Wilson en 2014. Ce dernier décide donc de combiner ses deux identités et devient ainsi le nouveau Captain America, mais toujours avec ses ailes de Faucon.

Bucky Barnes : la victime du Soldat de l'Hiver

Bucky Barnes est un des plus anciens personnages de l'univers Marvel. Il est créé en 1941 par Jack Kirby et Joe Simon, dans un comics Captain America, pour la maison d'édition Timely Comics. Oui, oui, Bucky est plus vieux que Marvel Comics ! Dans les bandes-dessinées, James Barnes, alias Bucky, est un orphelin qui décide de s'engager dans l'armée pendant la Seconde Guerre mondiale. C'est là-bas qu'il rencontre son futur meilleur ami : Steve Rogers. Sous le nom de code Bucky, il l'aide dans de nombreuses missions, et découvre rapidement son identité secrète.

Bucky Barnes (Sebastian Stan) - Avengers : Endgame ©Marvel Studios

Alors que dans Captain America : First Avengers Bucky trouve la mort en tombant d'un train, dans les comics son décès est un peu différent. C'est lors d'une mission contre le Baron Zémo que le fidèle acolyte de Captain America se fait tuer. Alors que le terrible antagoniste a volé un drone expérimental, Bucky et Captain America tentent de désamorcer une bombe installée sur l'engin. Le drone explose alors au dessus de l'Atlantique, laissant les deux héros pour morts. Captain America fini congelé et reviendra des années plus tard (comme c'est raconté dans le MCU), tandis que Bucky est récupéré par les services secrets russes.

Quand Bucky devient Captain America

Bucky est retrouvé gravement blessé par un sous-marin soviétique. Alors que le héros américain est amnésique, les russes lui greffent un bras cybernétique, et lancent l'opération Soldat de l'Hiver. Bucky a perdu la mémoire et est utilisé comme une arme par les soviétiques pour faire leur sale besogne. Alors patriote hors pair, Bucky devient un outil contre son propre pays. Une évolution inédite dans l'univers des comics, et qui a relancé l'intérêt des lecteurs pour le personnage. Ce dernier évoluant du statut de second à véritable anti-héros.

Par la suite, Captain America va utiliser le cube cosmique sur son ami pour lui rendre la mémoire. Mais Bucky va devoir assumer ses actes passés et ses nombreux meurtres (il a notamment assassiné Itsu, la femme de Wolverine). Bucky va alors vivre dans l'ombre pendant de nombreuses années, restant notamment l'un des derniers agents de Nick Fury. Dans le MCU, le personnage est incarné par Sebastian Stan depuis le premier Captain America. Falcon et le Soldat de l'Hiver sera également sa 7ème apparition.

Bucky Barnes ©Marvel Comics

En 2008, après la Civil War et la mort de Steve Rogers, Tony Stark propose à Bucky de devenir le nouveau Captain America. Celui-ci accepte à contre-cœur, mais devient, pendant un temps, le nouveau visage de Captain America, bien avant Sam Wilson. Ainsi, si les deux personnages ont porté la bannière étoilé, les frères Russo ont choisi de donner le bouclier à Faucon, au détriment de l'ancienneté de Bucky.

Une relation unique dans le MCU

Dans le MCU, les deux personnages se rencontrent dans Captain America : Le Soldat de l'Hiver. Ils sont d'abord ennemis puisque Bucky est sous l'emprise de l'HYDRA. Il devient alors l'arme du Dr Zola, et est notamment chargé de tuer le père de Tony Stark. À la fin du film des frères Russo, Bucky repart dans la nature après avoir récupéré sa mémoire. Le long-métrage signe également la disparition du S.H.I.E.L.D corrompue par l'HYDRA. Mais il faut attendre Captain America : Civil War pour que les deux hommes deviennent amis. Tandis qu'ils rejoignent tous deux le camp de Steve Rogers face à Iron Man, c'est à ce moment là que vont se tisser des liens plus profonds, toujours gravitant autour du super-soldat.

Sam Wilson (Anthony Mackie) - Falcon et le Soldat de l'Hiver ©Marvel Comics / Disney +

Puis, les deux héros trouvent la mort dans Avengers : Infinity War, à cause du Snap de Thanos. Ils reviendront en grande forme dans Avengers : Endgame. C'est d'ailleurs Faucon qui offre la toute première réplique des héros ressuscités, avec sa fameuse phrase « sur ta gauche », qu'il dit à Captain America. Mais la scène la plus importante intervient à la fin du film, quand Captain America doit choisir à qui donner son bouclier. Une scène lourde de sens pour les fans, pour les lecteurs de comics, où deux prétendants au titre de Captain America rencontrent une dernière fois le grand Steve Rogers.