Gros Plan sur Loki, le Dieu de la malice de Marvel

Loki est un personnage emblématique du Marvel Cinematic Universe (MCU), présent depuis le premier film « Thor ». Puisque la série centrée sur son personnage est disponible sur Disney+, c’est l’occasion d’offrir un gros plan entier à cet antagoniste culte.

Loki à travers les comics

Évidemment, la source première de Loki n’est pas les comics Marvel. À la base, ce personnage est issu de la mythologie nordique. Comme ce qui est raconté dans les films du MCU, Loki est le Dieu de la malice, fils d’Odin, frère de Thor, et citoyen d’Asgard. Comme souvent, La Maison des Idées s’est accaparée cette légende nordique pour l’insérer dans ses histoires super-héroïques. Loki apparaît pour la première fois en 1962 dans les comics Marvel. Il est créé par Stan Lee, Jack Kirby et Larry Lieber.

Mais ce n’est pas sa toute première apparition. En 1949, Loki fait son introduction chez Timely Comics, l’ancêtre de Marvel Comics. À cette époque, les origines du protagoniste sont modifiées, et s’éloignent de la mythologie nordique. Il est alors dépeint comme un Dieu de l’Olympe bannie du Royaume d’Hadès. Ses origines, et son aspect physique, sont ensuite, heureusement, redéfinis en 1962.

Loki ©Marvel Comics

Au début (en 1962), Loki est considéré comme la Némésis de Thor, et est l’un des pires ennemis des Avengers. Puis, petit à petit, il devient plus ambigu, pour se placer comme un anti-héros énigmatique, parfois allié, parfois ennemi des justiciers en costumes. Comme ce qui est raconté dans le film de Kenneth Branagh, Loki est le fils de Laufey, le roi des géants de glace, avant d’être recueilli par Odin.

Au cours de son enfance, Loki et Thor vont entretenir une relation conflictuelle pour tenter de gagner le respect d’Odin, le roi d’Asgard. Face à la force et au courage de son frère, Loki a longtemps vécu dans l’ombre de ce dernier, faisant ainsi monter une animosité de plus en plus dramatique. Sa jalousie pour Thor se mua en haine au fil des années, au point qu'il en vint à souhaiter la mort de son frère adoptif.

Des pouvoirs sans limite

Loki est le Dieu du mensonge et de la tromperie. Il excelle dans les domaines de l’illusion, du mensonge et de la magie. Doué d’une intelligence impressionnante, c’est un puissant magicien, capable de rivaliser avec des personnages comme le Dr Strange et La Sorcière Rouge. Antithèse de Thor, Loki est persuadé qu’il est destiné à remplir un avenir glorieux. En tant que Dieu, il a des capacités surhumaines. Il possède une force, une endurance et une durabilité beaucoup plus importantes que le commun des mortels.

Pratiquement immortel, il a la capacité de se réincarner dans de nouveaux corps s’il trouve la mort. C’est d’ailleurs arrivé dans l’énorme crossover Siège, où il se sacrifie pour affaiblir le puissant Sentry et permettre à Thor de le liquider. Plus tard, il reviendra sous une forme enfant, surnommé Serrure.

Lady Loki ©Marvel Comics

Ce protagoniste emblématique demeure l’un des asgardiens les plus dangereux de tout le royaume. Il est également capable d’user de capacités télépathiques comme l’hypnose et la télékinésie. Il a aussi la possibilité de se téléporter et de se métamorphoser à son gré. C’est grâce à ce pouvoir impressionnant que le Dieu de la Malice a changé régulièrement d’apparence. Ainsi, Loki a été femme, enfant et même président des Etats-Unis. Lady Loki est d’ailleurs l’une de ses métamorphes les plus célèbres. Une représentation qui devrait logiquement apparaître dans la série Loki. Il a même, pendant un temps, été digne de brandir le marteau de Thor !

L'évolution du personnage dans le MCU

Dans l’univers cinématographique Marvel, Loki est incarné par le talentueux Tom Hiddleston depuis 2011 et le film Thor. Très rapidement, il devient le chouchou des fans, à la fois pour son écriture pertinente, mais aussi pour l’interprétation incroyable de son acteur. Il devient par la suite un élément central du MCU et revient à 6 reprises : dans trois films Avengers, les deux autres films Thor, et maintenant la série Loki.

Loki ©Marvel Comics

D’abord ennemi puissant des vengeurs dans le premier film de la franchise, le personnage évolue dans une direction plus ambiguë qui suit ses modifications à travers les comics. Loki se transforme en anti-héros imprévisible, qui change constamment de camp. Tantôt avec les gentils, tantôt avec les méchants, il cherche cependant toujours à prendre le contrôle d’Asgard. Unique intérêt de Thor : Le Monde des ténèbres, il revient ensuite dans Thor : Ragnarok où il devient un ressort comique, avant de trouver la mort dans Avengers : Infinity War.

Les fans ont été assez mécontents de voir le protagoniste être tourné en dérision, et de perdre sa casquette de super-vilain pour devenir un Dieu de la comédie. Grâce à Avengers : Endgame, lorsque les vengeurs reviennent dans le temps, Loki s’échappe avec le Cube Cosmique, pour mener sa propre ligne temporelle. Une aventure racontée dans la série Loki, dirigée par Michael Waldron, et diffusée chaque mercredi sur Disney+.