Gros Plan sur Scooby-Doo : de sa création au récent Scooby ! - CinéSéries

À l'occasion de la sortie de "Scooby !" cette semaine au cinéma, il est temps de revenir sur la carrière de Scooby-Doo, de sa genèse au nouveau film de Tony Cervone. Connaissez-vous vraiment Scooby-Doo ? Nous allons le savoir tout de suite.

Scooby-Doo : une invention des studios Hanna-Barbera

Scooby-Doo est l'un des chiens les plus célèbres de toute la pop culture. Il est créé en 1969 par les auteurs Iwao Takamoto, Joe Rudy et Ken Spears. En quelques années, Scooby est devenu une icône de la télévision américaine. Iwao Takamoto s'occupe du design du personnage tandis que le duo Joe Rudy et Ken Spears réalise la toute première série animée centrée sur ce personnage : Scooby-Doo, Where Are You !. La série est diffusée sur le réseau de la CBS. En France, il faut attendre 1975 pour voir débarquer ce show à succès sous le nom de Scoubidou.

Scooby-Doo est un des personnages de l'écurie Hanna-Barbera Productions. Une société américaine qui produit des dessins animés et des séries télévisées. Cette entreprise est créée en 1950 par William Hanna et Joseph Barbera. Ce studio produit des dessins animés internationalement célèbres comme Tom et Jerry, Les Pierrafeu, Les Fous du Volant, Capitaine Caverne ou encore Satanas et Diabolo. Mais depuis 1996, Warner Bros Studios détient Hanna-Barbera Productions et s'occupe donc de la production des nouveaux Scooby-Doo.

Des personnages célèbres à travers le monde entier

La force du show Scooby-Doo repose évidemment sur ses personnages emblématiques. Scooby a d'ailleurs failli être très différent. Joe Rudy et Ken Spears hésitaient entre un grand chien peureux ou un petit chien courageux. Ils ont finalement opté pour la première option. Ensuite, il fallait déterminer la race du chien. Les créateurs oscillaient entre un berger allemand stupide ou un bobtail hirsute. Après consultation avec les producteurs, Scooby serait un dogue allemand, afin d'éviter une trop grosse ressemblance avec Archie. Iwao Takamoto consulta alors une collègue du studio éleveuse de grands danois. Le but étant de recréer les caractéristiques de l'espèce. Mais il dérogea finalement à la réalité en ajoutant à son personnage des jambes arquées, un double menton et un dos cambré, éléments qui ne font pas partie du physique de la race.

Les autres personnages ont également évolué au cours du temps. Initialement la série s'intitulait Mysteries Five et mettait en scène cinq adolescents : Geoff, Mike, Kelly, Linda et son frère WW. Le chien s'appelait alors Too-Much. Ils étaient tous membres d'un groupe de rock et résolvaient des mystères paranormaux entre deux concerts. Ainsi, par la suite, les personnages de Geoff et Mike fusionnèrent pour donner Ronnie, rebaptisé plus tard Fred. Kelly fur renommée Daphné. Linda devint Verra. Et enfin, WW fut transformé en Sammy, et le lien de parenté avec Verra disparu. Puis le titre changea également pour devenir Scooby-Doo.

Des œuvres Scooby-Doo à foison

Depuis 1969, Scooby-Doo est omniprésent à la télévision et au cinéma. Le personnage a été dérivé un nombre incalculable de fois. Après la première série qui dura 25 épisodes étalés sur un an, une deuxième série débarqua très vite en 1972. Elle s'intitulait alors The New Scooby-Doo Movies. À partir de ce moment là, la machine était lancée. Au cours du temps Scooby-Doo a été dérivé à travers 13 séries animées différentes. La dernière en date, intitulée Scooby-Doo and guess who ? a débuté en 2019 et est toujours en cours de développement. La plus longue série est celle de 2002. Nommée What's New Scooby-Doo, elle dura 3 ans, comprenant 3 saisons et 42 épisodes.

Mais Scooby-Doo ce n'est pas qu'une série animée. Le personnage a également été dérivé à travers des émissions spéciales et des mini-séries comme Scooby-Doo en France en 2011. Le personnage est aussi apparu à travers une dizaine de téléfilms d'animation, notamment au cours des années 1980. Scooby-Doo a aussi été le héros d'une cinquantaine de films d'animation directement sortis en vidéo, surtout au cours des années 2010. Ce chien emblématique est aussi apparu dans des bandes-dessinées, dans des jeux vidéos et dans la licence Lego.

Les films Scooby-Doo en prises de vues réelles

Ainsi, Scooby est partout, tout le temps, et ce, même en prises de vues réelles. Difficile de ne pas en parler. En 2002 et 2003 Warner Bros produit deux adaptations de Scooby-Doo en prises de vues réelles. Dirigés par Raja Gosnell, les films sont très mal reçus par les critiques et ne rapportent que 457 millions de dollars au box-office. Un ratage en bonne et due forme. Enfin, la dernière adaptation en date, Scooby !, a la particularité d'incorporer d'autres personnages de Hanna-Barbera Productions puisque Satanas, Diabolo et Capitaine Caverne viennent faire une apparition dans le film de Tony Cervone. Warner Bros pense peut-être à développer un univers connecté...

Bref, Scooby-Doo est un personnage d'anthologie qui squatte les écrans depuis 1969. Une prouesse à souligner tant ce chien traverse les âges, les générations tout en demeurant définitivement culte. Une performance qui n'est pas donnée à tout le monde. Sûr que Scooby a encore de belles années devant lui, et qu'il devrait prochainement être de retour au cinéma. En attendant Scooby! est diffusé en salles depuis le 8 juillet 2020.