Les Nouveaux mutants : guide complet des personnages

Il en aura fallu du temps avant de voir « Les Nouveaux mutants ». Après deux ans de reports et d’annulations, le dernier film Marvel de la 20th Century Fox vient de sortir au cinéma. Mais les New Mutants ne sont pas les héros les plus célèbres, d’où ce gros plan sur les différents protagonistes du film et leur rapport avec leurs homologues papiers.

Les Nouveaux mutants

New Mutants est une équipe dérivée des X-Men créée au début des années 1980 par Chris Claremont et Bob McLeod. Ils sont apparus dans leur propre comics de 1983 à 1991. Les New Mutants était un bon moyen pour Marvel Comics d’introduire de nouveaux mutants, plus jeunes et de proposer une alternative à l’équipe classique des X-Men. Face au succès de cette nouvelle franchise, la firme réitérera l’expérience au début des années 1990 en créant la X-Force.

La toute première formation de l’équipe était composée de Cannonball, Wolfsbane, Mirage, Karma et Sunspot. Des personnages très peu connus du grand public. D’autres héros, plus célèbres, ont évidemment rejoint l’équipe. C’est le cas de Kitty Pride par exemple, la mutante capable de traverser les murs, incarnée par Ellen Page dans la franchise. Magik, Warlock et Domino ont également été membres des New Mutants. La version cinéma réunit une équipe composée de Wolfsbane, Magik, Cannonball, Sunspot et Mirage.

Wolfsbane : un des membres fondateurs de l’équipe

Wolfsbane, de son nom français Felina, est l’un des membres fondateurs des New Mutants. Elle est une lycanthrope, une loup garou non soumise aux cycles lunaires. Elle peut se changer en loup quand elle le désire mais peut également se manifester sous la forme d’hybride entre l’espèce de l’Homme et du loup, récupérant les meilleures qualités des deux familles. Elle possède également des sens très aiguisés et un pouvoir de régénération limité.

Wolfsbane n’a fait que quelques rares apparitions à la télévision notamment dans les séries X-Men et X-Men : Evolution. Dans Les Nouveaux mutants, elle est interprétée par Maisie Williams, l’une des têtes d’affiche de Game of Thrones.

Magik : la plus célèbre de la bande

Illyana Raspoutina est apparue pour la première fois en 1975, créée par Len Wein et Dave Cockrum. Connue sous le nom de Magik, elle n’est autre que la sœur de Colossus. Interprétée par Anya Taylor-Joy, l’héroïne de Split, elle demeure certainement la plus puissante de la troupe. Magik passe de nombreuses années enfermées dans une dimension infernale appelée les Limbes de Belasco. Une période difficile, pendant laquelle elle a extrêmement souffert, et qui a énormément fragilisé son psychisme. Elle est extrêmement dangereuse à cause de son déséquilibre mental.

Mais pendant cette période dans les Limbes elle déploie ses capacités mutantes impressionnantes. Elle gagne des talents de sorcière et développe des disques de téléportation qu’elle utilise comme portail d’une dimension à l’autre. Elle est en possession d’une épée magique puissante et a un fort penchant pour le meurtre et la violence.

Cannonball : la fusée humaine

Cannonball, aussi connu sous le nom de Rocket, est apparu en 1982 sous les plumes de Chris Claremont et de Bob McLeod. Lui aussi est un membre fondateur des New Mutants. Interprété par Charlie Heaton dans le film, l’une des stars de Stranger Things, Cannonball a la capacité de se propulser dans les airs telle une fusée. Il est également doté d’une aura qui le rend invulnérable.

Enfin, il peut également projeter des rayons d’énergie pour infliger des dégâts importants. Cannonball est recruté par le Professeur X après la disparition supposée des X-Men. Rapidement, il devient un mutant récurrent et central de l’univers des X-Men.

Sunspot : mettez les lunettes de soleil

Sunspot, ou Solar en version française, est un mutant créé en 1982, toujours par le duo Chris Claremont et Bob McLeod. C'est un mutant assez puissant. Les cellules de son corps lui permettent d’absorber l’énergie solaire et de la métaboliser pour la réutiliser sous différentes formes. Il peut ainsi s’envoler, projeter de la lumière, de la chaleur, ou des rafales de plasma sombres. Il est doté d’une force et d’une endurance surhumaines.

De son vrai nom Roberto da Costa, il découvre ses pouvoirs à 14 ans. Et comme de nombreux mutants de son âge, il s’enfuit, préférant se cacher aux yeux du monde. Il est par la suite poursuivi par Donald Pierce, le chef du Club des Damnés, qui cherche à le tuer. Le mutant est secouru par le Professeur Xavier qui le recrute par la suite pour rejoindre les New Mutants. Sunspot est incarné par Henry Zaga dans le film de Josh Boone.

Mirage : la base de l’histoire de Les Nouveaux mutants

Aussi appelée Danielle Moonstar, Mirage apparaît elle aussi en 1982 dans les pages de New Mutants. L’histoire culte centrée autour de Demom Bear (l’antagoniste du film) est issue de ce personnage. Danielle Moonstar voit ses pouvoirs se manifester à la suite d’un horrible cauchemar dans lequel ses parents se font assassiner par un ours. Peu de temps après, ses parents disparaissent réellement. Son grand-père contacte alors le Professeur Xavier qui la recrute et la place au sein des New Mutants.

Mirage est capable de créer des illusions. Elle peut faire voir à ses ennemis leurs peurs les plus profondes qui se matérialisent sous différentes formes. Elle peut également communiquer avec les animaux par lien télépathique et envoyer des flèches d’énergie psionique. Par la suite, Mirage est désignée par les asgardiens pour devenir la nouvelle Valkyrie. Elle quitte alors les New Mutants pour s’installer dans la cité des dieux. C’est Blu Hunt qui campe cette protagoniste dans Les Nouveaux mutants.

Voilà pour le petit tour d’horizon des personnages, et de leurs capacités. Un petit guide qui, on l’espère, vous aidera à y voir plus clair dans Les Nouveaux mutants. Le film, réalisé par Josh Boone, est disponible dans les salles de cinéma depuis le mercredi 26 août.