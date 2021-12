Matrix : plus de 20 ans après, retour sur un film culte

Il y a plus de vingt ans sortait sur les écrans "Matrix". Un film rapidement devenu culte et qui, encore aujourd'hui, est dans toutes les têtes. A l'occasion de la sortie de "Matrix Resurrections", retour sur cette œuvre singulière et fascinante.

Entrez dans la Matrice

Il y a plus de 20 ans sortait le film d’une génération : Matrix. Un film de genre au succès planétaire qui a su plaire à toute une génération. Dystopie, asservissement par la technique, Matrix a une résonance toute particulière aujourd'hui. Même si le film a un peu vieilli, il continue de fasciner, peut-être grâce aux sujets qu’il aborde ou bien à cause du récent engouement pour son acteur principal Keanu Reeves. Une chose est certaine, Matrix est un film culte !

Une dystopie biomécanique

Au premier abord, Matrix est un film de science-fiction issu d’une énième grosse production américaine. Pourtant, il a tout de suite su fasciner le public et continue encore de l'obséder. L’œuvre des sœurs Wachowski a également réussi à emballer la critique et a remporté, entre autres, quatre oscars.

Pourquoi cet engouement ? Tout d’abord, Matrix plaît grâce à son histoire. On suit Neo, un hacker qui, après avoir été contacté par Morpheus par l’intermédiaire de Trinity, décide de les aider à sauver l’humanité du règne totalitaire des machines qui ont pris en otage le monde. Les humains ne sont plus maîtres de leur destin et vivent dans une illusion, une simulation virtuelle, la Matrice. Seules quelques personnes ont réussi à sortir de ce simulacre, comme Neo.

Une référence à l’Allégorie de la Caverne de Platon ? Sûrement. En fait, Matrix est le film préféré des professeurs de philosophie un peu branchés. Questions de l'existentialisme, de la perception… Tout y passe. Matrix n’est pas le premier film à explorer les thèmes de la dystopie et du contrôle de l’humanité rendu possible grâce à la technique. En effet , dans Total Recall de Paul Verhoeven, Arnold Schwarzenegger s’est vu implanter un rêve directement dans sa mémoire et dans Bienvenue à Gattaca, Andrew Niccol explore un futur dystopique visant à créer des êtres humains parfaits. Si on mélange à ces thèmes une esthétique singulière, mécanique et ruisselante comme dans Dark City, on obtient le mélange parfait : Matrix. Mais le film y ajoute quand même une dose d’arts martiaux et une touche de cyberpunk, pour un rendu visuel impressionnant.

Matrix inaugure aussi une nouvelle génération d’effets spéciaux qui préfigure les années 2000. On peut prendre pour l’exemple de l’ingéniosité de Matrix le bullet time qu’il popularise. Cette technique consiste à encercler l’action d’appareils photo et de les déclencher en même temps, la caméra semble alors bouger à l’intérieur d’une action au ralenti. L’effet visuel est garanti sans pour autant avoir un effet “tout numérique”.

Follow the white rabbit

Quand on évoque Matrix, on pense tout de suite à des répliques cultes ou à des scènes bien précises qui ont marqué les esprits. Le succès de Matrix vient aussi de son implantation dans la culture pop grâce à des éléments visuels forts et des discours qui restent en tête. Des phrases qui ont probablement fait écho à votre âme d'adolescent en quête d’identité.. “Human beings are a disease. A cancer of this planet. You are plague. And we are the cure” ("les humains sont une maladie. Un cancer pour cette planète. Vous êtes une peste. Et nous sommes le vaccin"), comme le disait l’Agent Smith. Mais c’est Morpheus qui réinvente la punchline philosophique : “Don't think you are, know you are” ("ne pense pas que tu es, sais que tu es"). Matrix a alors réussi à créer des codes identifiables par toute une génération de fans, un langage propre. Le film est en fait truffé de références culturelles, d’Alice au pays des merveilles à Georges Orwell en passant par Star Trek, l’image du film est vectrice de pop culture.

Matrix ©Warner Bros.

Culture pop, produits dérivés et suites

Matrix est tout aussi populaire qu’à sa sortie en 1999. Les réalisatrices tout mis en œuvre pour générer une mythologie autour du film. Elles ont écrit la plupart des courts-métrages regroupés dans la série Animatrix qui explore l’univers de Matrix sous plusieurs angles. Des jeux vidéo ont également vu le jour ainsi qu’une bande dessinée.

Mais il y a surtout eu deux suites : Matrix Reloaded et Matrix Revolutions. Matrix est devenu en 2003 la saga Matrix, au plus grand bonheur ou regret des fans, c'est selon. Bien sûr, qu’il y a des points intéressants dans ces deux derniers volets, comme l’évolution de l’Agent Smith et la découverte de Zion par le spectateur. Mais le niveau n’est pas le même. Les films deviennent peut-être trop complexes, mais reste d'une grande profondeur et ont permis de prolonger la quête de Neo.

Celle-ci se poursuit plus de vingt ans après avec Matrix Resurrections, un quatrième opus qui sort dans les salles de cinéma le 22 décembre 2021.