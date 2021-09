Shang-Chi : tout ce qu'il faut savoir sur le petit nouveau du MCU

« Shang-Chi et la Légende des dix anneaux » vient de débarquer dans les salles obscures. À l'occasion de la sortie du nouvel opus du Marvel Cinematic Universe (MCU),retour sur les origines de ce super-héros méconnu du grand public à travers les comics.

Shang-Chi : l'hommage à Bruce Lee

Shang-Chi st un héros relativement important chez Marvel Comics. Créé en 1973 par Steve Englehart, Al Milgrom et le grand Jim Starlin, ce super-héros est évidemment un hommage appuyé à l'inoubliable Bruce Lee. Aussi appelé Maître du Kung-Fu, Shang-Chi est un héros urbain, originaire de Hunan, une province chinoise. Grand ami de Daredevil, Iron Fist ou encore Luke Cage, il rejoint pendant un temps l'équipe des héros à louer : un groupe de justiciers qui protège la veuve et l'orphelin.

Contrairement à ce qui est raconté dans le film, Shang-Chi n'est pas le fils du puissant Mandarin. Il est le descendant de Fu Manchi, qui reste cependant lui-aussi un criminel international. Comme dans le film de Daniel Destin Cretton, Shang-Chi décide de s'opposer à son père, et devient par la suite un puissant défenseur de la justice et de la liberté. Après avoir défait son père, il part en Grande-Bretagne et devient un agent du MI-6. L'agence de renseignements l'envoie alors à New York où il croise la route de Spider-Man.

Shang-Chi ©Marvel Comics

Après un passage à vide, Shang-Chi revient sur le devant de la scène au début des années 2000, où le personnage est repopularisé. On le retrouve notamment dans l'excellent crossover Shadowland où Daredevil passe du côté obscur. Puis, par la suite, il rejoint les Secret Avengers de Steve Rogers pour lutter contre les Dark Avengers de Norman Osborn.

Shang-Chi n'a aucun pouvoir spécifique, mais est sans doute le meilleur combattant de tout l'univers Marvel. Comme ce qui est raconté dans le film, Shang-Chi a passé sa vie entière à s'entraîner, et connaît la totalité des arts martiaux terrestres. Il est également un expert dans le maniement des armes blanches. Il est également capable de maîtriser son Chi à la perfection, ce qui lui offre une maîtrise totale de son esprit et de son corps, et une capacité à dépasser les limites physiques et intellectuelles de l'être humain lambda. Shang-Chi est également en phase avec le Chi des autres êtres vivants, ce qui lui permet de détecter amis et ennemis à des distances impressionnantes. Bref, il demeure un combattant hors paire capable de rivaliser avec des personnages comme Iron Fist, Black Widow ou Daredevil.

Le Mandarin : un méchant culte issu de l'univers d'Iron Man

La première apparition du Mandarin dans le MCU remonte à 2013 dans Iron Man 3. Incarné par Ben Kingsley, il s'est avéré que Shane Black a joué avec les nerfs des spectateurs. Le Mandarin était en réalité un imposteur au service du docteur Aldrich Killian (Guy Pearce). Dans Shang-Chi et la Légende des dix anneaux, le véritable Mandarin fait son apparition, campé par le comédien Tony Leung. Dans les comics, Le Mandarin fait son introduction en 1964, sous les plumes de Stan Lee et Don Heck. Inspiré de l'univers de James Bond, et particulièrement de Dr No, Le Mandarin est un ennemi mégalomane, intelligent, qui monte des plans souvent alambiqués pour prendre le contrôle de la planète. Initialement, c'est un ennemi de Iron Man, qu'il affronte à de nombreuses reprises. Le Mandarin est un scientifique de génie et un pratiquant des arts martiaux extrêmement doué. Il utilise également les dix anneaux de puissance, sur lesquels nous reviendrons plus tard.

Le Mandarin a toujours eu des délires mégalomanes de prise de pouvoir. Pour gagner en puissance, il se rendit dans « La Vallée des Esprits », une vallée interdite où il découvre l'épave d'un vaisseau spatiale extraterrestre qui s'est écrasé il y a des millénaires. Il utilisa alors la technologie de ce mystérieux véhicule pour gagner en puissance. Parmi les nombreux artefacts présents sur l'épave, Le Mandarin tomba sur dix anneaux de pouvoir. Chacune de ces bagues procure un pouvoir en particulier. Ces dix anneaux devinrent alors la marque de fabrique du Mandarin.

Le Mandarin ©Marvel Comics

Le Mandarin traduit les peurs américaines de l'époque. Véritable conquérant, il est la représentation de la montée communiste en Chine, du traumatisme de Pearl Harbor ou encore de la guerre en Corée. Il tenta même, dans les comics, de provoquer une Troisième Guerre mondiale à plusieurs reprises en s'attaquant aux Etats-Unis et à l'URSS. Il essaya également de faire passer Tony Stark pour un traite et un ennemi des États-Unis.

Malgré son âge avancé, Le Mandarin est un athlète incroyable, très entraîné aux arts martiaux. C'est un tacticien brillant, et un stratège extrêmement doué. Mais ses pouvoirs proviennent principalement de ses dix anneaux de puissances. Des bagues extraterrestres matérialisées sous forme de bracelets dans le film de Daniel Destin Cretton. Chaque bague procure un pouvoir spécifique.

Le pouvoir des anneaux

Pouce droit : modification de la matière :

Cette bague remodèle les atomes et les molécules d'une substance. Elle permet notamment de ralentir ou d'accélérer des mouvements. Le Mandarin utilise souvent cet anneau pour changer la forme des objets (sortir une main en pierre du sol, transformer l'eau en vapeur, transformer une victime en pierre ou en animal, etc...).

Index droit : rayon de force.

Cet anneau projette principalement diverses formes d'énergie : énergie à neutron, vibrations soniques, ondes magnétiques, ondes gravitationnelles, etc...

Majeur droit : rayon tourbillonnant

Cette bague permet de provoquer des mouvements dans l'air, jusqu'à la formation d'un tourbillon.

Annulaire droit : rayon désintégrateur

Comme son nom l'indique cet anneau permet d'émettre un rayon d'énergie capable de détruire tous les liens entre les atomes et les molécules de l'objet touché. Cependant, cette bague ne peut-être utilisée qu'une fois toutes les vingt minutes.

Auriculaire droit : lumière noire

Cet artefact là permet de créer une zone de ténèbres absolues qui absorbe toute source de lumière. Cet anneau est probablement lié aux pouvoirs de héros comme La Cape, Darkstar ou encore Suaire. Cette énergie noire permet notamment d'emprisonner les victimes de son pouvoir, du moins brièvement.

Pouce gauche : lumière blanche

Cet anneau émet diverses formes d'énergie provenant du spectre électromagnétique complet, souvent sous la forme d'un laser. Il permet également de créer une force gravitationnelle importante.

Index gauche : projection de flamme

Comme son nom l'indique cette bague permet de projeter des rayons infrarouges pour produire des flammes ou enflammer les matériaux combustibles.

Majeur gauche : intensification mentale

Cet anneau permet d’accroître l'énergie mentale de son propriétaire. Avec cet anneau, Le Mandarin peut prendre le contrôle de l'esprit de ses victimes sur une distance de 3 mètres. Il leur transmet des ordres par télépathie ou crée des illusions. Il ne peut cependant affecter qu'une seule personne à la fois. Si l'utilisateur est lui-même un télépathe, l'anneau accroîtra ses capacités.

Annulaire gauche : décharge électrique

Cet anneau là émet des décharges électriques d'énergie électrostatique. La puissance maximale de ces décharges est inconnue.

Auriculaire gauche : projection de glace

Comme son nom l'indique cette bague permet de projeter d'intenses ondes de froid pouvant étourdir ses adversaires. Elle peut également transformer l'air en glace et diminuer la température ambiante jusqu'au zéro absolu.

Ainsi, Marvel Studios a préféré s'éloigner des anneaux dans les comics, certainement pour ne pas confondre ces artefacts avec les pierres d'infinité. Malheureusement pour les fans de comics, le traitement des dix anneaux dans Shang-Chi est extrêmement limité, et demeure une pale copie des artefacts originaux, largement plus puissants...

Fah Lo Suee : la demi-sœur de Shang-Chi

Dans Shang-Chi et la Légende des dix anneaux, elle est dénommée Xialing, et est la sœur de Shang-Chi. Pourtant, dans les comics, elle porte le nom de Zheng Bao Yu ou de Fah Lo Suee, et n'est que la demi-sœur du héros, du côté de son père. Tandis qu'elle est créée en 1975, elle suit d'abord les traces de son père Fu Manchu. Par la suite, elle dirige sa propre organisation criminelle : Oriental Expeditors. Après avoir collaborée avec le renseignement britannique, Fah Lo Suee a finalement été nommée directrice du MI-6. Ses efforts la mettaient perpétuellement en désaccord avec son frère éloigné, Shang-Chi, et ses collègues agents du MI-6. Plus d'une décennie plus tard, elle était à nouveau impliquée dans la pègre. Fah Lo Suee dirigeait un empire de stupéfiants fournissant la drogue hautement addictive : la Wild Tiger.

Fah Lo Suee ©Marvel Comics

Comme beaucoup d'associés de Fu Manchu, Fah Lo Suee bénéficie de l'élixir de vie et, en tant que tel, possède la jeunesse et la vitalité d'une femme de la moitié de son âge. Fah Lo Suee est hypnotiquement séduisante. Sa voix et ses mouvements attirent l'attention, et ses yeux peuvent fasciner un homme en quelques instants. Elle a facilement manipulé une variété d'hommes pour qu'ils tombent amoureux d'elle, dévoués à servir ses intérêts. Elle utilise parfois des vapeurs parfumées ou des rubis hypnotiques pour améliorer encore ses compétences. Ainsi, pour le coup, le traitement de la protagoniste dans Shang-Chi et la Légende des dix anneaux demeure relativement fidèle à son homologue papier.

Shang-Chi est disponible au cinéma depuis le 1er septembre 2021.