Star Wars : les 9 nouveaux pouvoirs présentés dans la dernière trilogie

La dernière trilogie « Star Wars » est loin d'avoir fait l'unanimité. Notamment parce que ces trois films abordent la Force sous un jour nouveau et proposent de nouveaux traitements, de nouveaux dérivés et de nouvelles manifestations des pouvoirs Jedi. Les voici !

Une trilogie qui n'a pas fait l'unanimité

En 2015, J.J. Abrams aborde une toute nouvelle trilogie Star Wars avec Le Réveil de la Force. Un film qui introduit de nouveaux lieux, de nouveaux personnages mais également de nouveaux éléments en rapport avec la Force. Un premier épisode relativement bien reçu par les critiques. Puis en 2017, Rian Johnson propose Les Derniers Jedi, l'opus le plus contesté de toute la franchise. Un film qui divise les fans comme jamais. Enfin, l'année dernière, J.J. Abrams est revenu aux manettes pour conclure une trilogie bancale et inégale qui est loin d'avoir fait l'unanimité. Pourtant, du côté du box-office, les trois films ont rapporté plus de 4,4 milliards de dollars de recettes. Rien que ça.

Cette nouvelle trilogie a également abordé la Force sous de nouvelles formes. Des choix scénaristiques qui, là encore, ont fracturé les fans. Certains nouveaux pouvoirs ont relativement bien été acceptés tandis que d'autres ont scandalisé les aficionados de la saga.

N°1 - La stase

Ce nouveau pouvoir est introduit dans Le Réveil de la Force, le temps de la séquence d'introduction de Kylo Ren. Tandis qu'il est attaqué par le résistant Poe Dameron, qui lui tire dessus au blaster, Kylo Ren utilise une nouvelle capacité impressionnante. Il arrête littéralement le tir de blaster, qu'il fige dans le temps. Le rayon mortel est placé en stase par la seule Force du Sith.

Le Réveil de la Force ©LucasFilm

En réalité, ce nouveau pouvoir n'a pas été introduit dans le film de J.J. Abrams. Il est utilisé pour la première fois dans le roman Children of the Jedi. Une capacité qui a également été aperçue dans la cinématique d'ouverture du jeu Jedi Knight : Dark Froces II. De même, ce pouvoir peut être utilisé dans le jeu vidéo Knights of the Old Republic. Son utilisation à la fois par les Jedi et par les Sith en fait une sorte de pouvoir neutre, pouvant être maîtrisé par les deux côtés de la Force.

N°2 – La protection de la Force

C'est certainement la séquence la plus contestée de toute l'histoire de la licence Star Wars. Dans Les Derniers Jedi, Rian Johnson fait une utilisation de la Princesse Leia pour le moins étonnante. Après avoir été expulsée de son vaisseau en plein milieu de l'espace à cause d'une attaque de son fils, le personnage incarné par Carrie Fisher parvient à survivre quelques secondes dans l'espace. Elle parvient à résister au vide de l'espace en utilisant la Force pour se protéger et pour regagner son navire spatial endommagé. Une scène souvent tournée en ridicule, avec Leia qui retourne dans son vaisseau à la manière de Superman. Une scène accusée d'être irrespectueuse et surtout peu crédible vis-à-vis des éléments montrés dans les précédents films de la franchise.

Les Derniers Jedi ©LucasFilm

Et pourtant, Leia n'est pas la première à utiliser la Force de cette manière. En réalité, elle ne l’utilise pas pour respirer dans l'espace mais comme élément de protection. Une technique déjà abordée dans l'univers étendu, surtout par les Jedi. Dans Legends, par exemple, le maître Shaak Ti a survécu à une attaque fatale de Grevious au sabre laser en utilisant la Force comme protection.

N°3 – La Projection

Encore une séquence proposée par Rian Johnson, et encore une scène qui a créé des fractures auprès des fans. Une nouvelle utilisation de la Force qui survient à la toute fin de Les Derniers Jedi quand Luke se dresse contre Kylo Ren sur la planète Crait. Le Jedi fait face à son ancien apprenti pour laisser le temps à Leia et ses associés de s'évader. Alors que l’assistance s'attendait à un puissant duel aux sabres lasers, le cinéaste réserve une surprise de taille. Finalement, Luke n'est pas réellement présent, en tout cas, pas sous sa forme physique. Il a usé de la Force pour projeter une image de lui-même à travers la galaxie. Une maîtrise inédite de la Force pour affronter le Sith sans même se présenter physiquement. Un effort considérable qui a entraîné le décès du maître Jedi.

Les Derniers Jedi ©LucasFilm

Ce procédé a été introduit dans l'univers étendu Dark Empire, par Luke lui-même. Simulant une allégeance à Palpatine, il utilise une projection de lui-même pour donner du temps à Han et Leia de fuir le monde de Byss and the Deep Core. Bien que ce pouvoir soit issu du côté obscur de la Force, il peut être contrôlé par les Jedi en toute sécurité. Contrairement à ce qui est présenté dans Les Derniers Jedi, ce pouvoir ne semble pas fatiguer son utilisateur au point d'atteindre un épuisement fatal.

N°4 – La méditation flottante

Dans L'Ascension de Skywalker, Rey est présentée en train de méditer d'une manière inédite. Tandis que dans L'Empire Contre-Attaque, Luke médite sous les ordres de Yoda en faisant léviter des objets, dans le film de J.J. Abrams, c'est Rey qui lévite elle-même avec des rochers en orbite autour d'elle. Une première dans la saga cinématographique.

L'Ascension de Skywalker ©LucasFilm

Cette forme de méditation signifie que son utilisateur a une forte connexion intrinsèque avec la Force. Bien que Rey soit la seule a avoir été présentée dans cette situation, cette capacité apparaît plusieurs fois dans l'univers élargi. Une méditation télékinésique notamment offerte par Luke Skywalker dans The Courtship of Princess Leia.

N°5 – La guérison

C'est certainement le nouveau pouvoir le plus aberrant de cette dernière trilogie. La capacité qui a fait bondir les spectateurs de leur fauteuil. Dans L'Ascension de Skywalker, Rey utilise ce pouvoir à deux reprises. La première fois pour l'introduire, alors qu'elle soigne un Vexis blessé, et une seconde fois pour guérir Kylo Ren qu'elle a elle-même transpercé avec son sabre. Puis, à la fin du film, Kylo Ren, redevenu Ben Solo, utilise lui aussi cette technique pour ramener Rey à la vie quelques secondes après son décès. Pour cette raison, l'ancien Sith meurt quelques minutes après cet acte héroïque qui fait échos à la rédemption de son grand-père dans Le Retour du Jedi.

L'ascension de Skywalker ©LucasFilm

Il s'agit de la première présentation cinématographique d'une telle puissance. Pour légitimer ce nouveau pouvoir, Jon Favreau a également opté pour cette guérison phénoménale dans The Mandalorian, où "Baby Yoda" emploie lui aussi la Force pour soigner Greef Karga blessé au combat. Dans l'univers Legends, ce maniement de la Force est un peu différent. Tandis que dans les films, c'est une transfusion de sa propre énergie vitale, dans l'univers étendu, la Force est simplement utilisée pour guérir rapidement des blessures, des maladies ou pour neutraliser des poisons. Elle peut être employée sur soit comme sur un autre, contrairement aux films qui se contentent d'une utilisation pour autrui. Comme dans les longs-métrages, cet aspect de la Force est réservé aux Chevalier Jedi. C'est même une spécialité de certains maîtres appelés « Guérisseurs Jedi ».

N°6 – Un lien de Force

Ce lien particulier permet à deux êtres sensibles à la Force de discuter, de se voir, et même de se combattre à travers deux lieus différents. Un lien de Force permet à ses deux utilisateurs de ressentir plus facilement les pensées et les sentiments de l'autre à travers la Force. C'est grâce à ça que Rey et Kylo Ren se combattent à distance et téléportent certains objets.

L'ascension de Skywalker ©LucasFilm

Une disposition de la Force déjà abordée dans The Clone Wars, quand Palpatine utilise le lien entre Yoda et le Comte Dooku pour tenter de faire passer le maître Jedi du côté obscure. Des liens de Force apparaissent régulièrement dans l'univers Star Wars comme entre Revan et Bastilla Shan, entre Meetra Surik et Kreia, ou encore entre Ezra et Dark Maul. Mais le lien entre Rey et Kylo Ren va encore au-delà de cette utilisation. Parce que les transferts d'objet sont une représentation inédite du lien de Force.

N°7 – Le transfert de conscience

C'est une technique encore floue, qui a permis à Palpatine de survivre à sa mort prétendue dans Le Retour du Jedi. Malheureusement, la méthode n'est pas correctement expliquée dans L'Ascension de Skywalker. Et The Mandalorian commence lui aussi à aborder le sujet via le système de clonage. Bref, Dark Sidious explique qu'il a transféré sa conscience dans un autre corps pour rester en vie.

L'Ascension de Skywalker ©LucasFilm

Une technique appliquée pour la première fois, et pratiquement de la même manière, dans les comics Dark Empire. Une méthode contre-nature, réservée aux Sith, déjà manipulée par Dark Sidious, qu'il a apprise des secrets de l'immortalité de son ancien maître, Dark Plagueis.

N°8 – Le transfert de Force

C'est un peu l'équivalent de la guérison mais du côté obscur de la Force. Là encore, ce phénomène est présenté dans L'Ascension de Skywalker. Ce pouvoir est pratiqué par Dark Sidious à la fin du film. Il draine la Force de Kylo Ren et de Rey pour se régénérer et recouvrer sa pleine puissance. Palpatine revitalise ainsi son corps, en se servant de leur énergie vitale.

L'Ascension de Skywalker ©LucasFilm

Une méthode exploitée fréquemment dans les jeux vidéos Legends, qui permet aux Sith de reconstituer leur santé au détriment de leurs ennemis.

N°9 – Les nouveaux pouvoirs fantôme

Alors que les fantômes de Force existent depuis le tout premier film de la licence, où Obi-Wan apparait sous cette forme dès Un nouvel espoir, L'Ascension de Skywalker propose une mise à jour assez osée. En effet, dans la postlogie, Yoda et Luke, qui reviennent sous leur forme fantôme, ont dorénavant la capacité d’interagir avec des objets solides du monde des vivants. Et même dans certains cas, ils peuvent utiliser leurs pouvoirs issus de la Force. Ainsi, dans Les Derniers Jedi, Yoda invoque un orage. Dans L'Ascension de Skywalker, Luke rattrape carrément le sabre laser de Rey qu'elle tente de jeter dans le feu.

L'ascension de Skywalker ©LucasFilm

Une nouvelle technique qui n'a, encore une fois, pas fait l'unanimité. Surtout que, pour le coup, c'est une grande première dans l'histoire de la franchise...