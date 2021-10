Image du jour : avez-vous vu ces références artistiques dans Squid Game ?

La série coréenne "Squid Game" remue la toile en ce moment, et de nombreux fans se sont mis à trouver certaines ressemblances avec de belles œuvres artistiques très connues. On a choisi pour vous une compil de ces nombreuses références.

La série Squid Game ne cesse de faire réagir en ce moment. De nombreux internautes se sont amusés à retrouver des références artistiques, notamment sur le compte Instagram @thefilmzone. Comme le montre l'image du jour sélectionnée ci-dessous :

Dans un premier temps on peut apercevoir la ressemblance frappante avec l'œuvre de Edvard Munch Le Cri. Ensuite, on peut voir la célèbre lithographie Relativity, de l'artiste néerlandais M. C. Escher, représentant un monde où les lois normales de la gravité ne s'appliquent pas. En troisième position, on découvre la très grande table rectangulaire du repas final, inspirée de l'installation artistique réalisée par l'artiste américaine Judy Chicago. Pour ce qui est des masques des VIP dans la série, on les croirait sortis tout droit de la célèbre fête Le bal des surréalistes organisée par Marie-Hélène de Rothschild et supervisée par Dali en 1972.

