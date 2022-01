Image du jour : battle de danse entre les Sharks et les Jets dans West Side Story

Réalisé par Jerome Robbins et Robert Wise, le film "West Side Story" débarque au cinéma en 1961. C'est l'adaptation d'une comédie musicale qui a connu un vif succès. Le célèbre film a marqué plusieurs générations, retour sur une scène d'anthologie.

Le principe est très simple : chaque jour de la semaine, à 7 h, CinéSéries vous propose une image ou vidéo insolite, marquante ou humoristique.

Le film West Side Story fait l'objet d'une nouvelle adaptation au cinéma en 2021 par le célèbre Steven Spielberg. L'occasion pour nous de revenir sur l'une des scènes phares du film sorti en 1961 : la rencontre en les Sharks et les Jets. Le casting du film est composé de George Chakiris, Natalie Wood, Richard Beymer, Rita Moreno, Russ Tamblyn, entre autres.

Notre image du jour ci-dessus, issu de la chaîne YouTube DanceOn, est un extrait vidéo de la rencontre, toute en musique et en danse, entre les deux bandes rivales. West Side Story se déroule dans les années 1950 à New York. Deux gangs de rue rivaux, les Jets (Américains d'origine polonaise, irlandaise et italienne) et les Sharks (immigrés d'origine portoricaine), font la loi dans le quartier West. Ils se provoquent et s'affrontent à l'occasion. Tony, ex-chef des Jets qui a maintenant pris ses distances avec le gang, et Maria, la sœur du chef des Sharks, tombent amoureux, mais le couple doit subir les forces opposées de leurs clans respectifs

Rendez-vous demain à 7 h pour une nouvelle image du jour.

Retrouvez ici toutes nos images du jour.