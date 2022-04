L'image du jour : la scène culte du film Ghost avec Demi Moore et Patrcik Swayze

Le film "Ghost" réalisé par Jerry Zucker a marqué toute une génération, notamment grâce à la scène où Molly fait de la poterie avec Sam. Les deux personnages sont en parfaite communion et offre une séquence vraiment sensuelle où la tension sexuelle est palpable.

Dans le film Ghost, sorti en 1990, on suit la vie de Sam Wheat, qui est cadre dans une banque d'affaires new-yorkaise. Il envisage de se marier avec une jeune femme sculpteur, Molly Jensen. Tout bascule lorsque Sam est agressé dans la rue et abattu. À sa grande surprise il se voit mort. Devenu fantôme, il va s'apercevoir que sa mort n'est pas fortuite et que la vie de Molly est en danger.

Notre image du jour ci-dessus est un extrait du film. Demi Moore et Patrick Swayze sont en parfaite communion dans cette scène. Molly est en train de faire la poterie seule, puis son compagnon la rejoint. Commence alors une scène très sensuelle où les personnages rentrent en communion. La passion et la tension sexuelle sont tellement palpables que le réalisateur a souhaité couper cette séquence au moment où les deux personnages s'allongent sur le lit.

