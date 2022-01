Image du jour : la scène du "gel" dans Mary à tout prix avec Cameron Diaz

Le film "Mary à tout prix" sort en 1998 et est réalisé par Peter et Bobby Farrelly. On retrouve Cameron Diaz, Ben Stiller et Matt Dillon. Retour sur une des scènes du film est particulièrement drôle.

Le principe est très simple : chaque jour de la semaine, à 7 h, CinéSéries vous propose une image ou vidéo insolite, marquante ou humoristique. Dans le film Mary à tout prix, Cameron Diaz joue Mary, une femme irrésistible et Ben Stiller un amoureux transit et maladroit. L'une des scènes a marqué les esprits, mais Cameron Diaz a eu du mal à accepter de la jouer. En effet, il s'agit de la scène où la jeune femme prend le sperme accroché à l’oreille de Ted pour du gel et elle le met dans ses cheveux... L'actrice avait peur que ce passage dégoûte le public et ne le fasse pas rire. Une version sans "gel" a donc été tournée. Lors des premières projections du film tout le monde a ri aux éclats. Cameron Diaz a donc accepté de garder cette scène hilarante. On peut voir le résultat sur ses cheveux dans notre image du jour ci-dessous : Image du jour : Mary à tout prix ©20 th Century Fox Pour ceux qui n'ont pas vu le film, voici le synopsis : le pauvre Ted avait réussi à décrocher un rendez-vous avec Mary, la plus belle fille du lycée. Mais un incident de braguette a tout fait rater. Hélas, quand il est sorti de l'hôpital, Mary avait déménagé... Bien des années plus tard, chez son psychiatre, il réalise que le souvenir de Mary l'obsède et il engage alors un détective privé pour la retrouver. Mais Ted n'est pas seul sur le coup, et il se retrouve en compétition avec deux autres soupirants. Tous veulent Mary... à tout prix. Rendez-vous demain à 7 h pour une nouvelle image du jour. Retrouvez ici toutes nos images du jour.