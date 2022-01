Image du jour : le personnage John Coffey dans le film La Ligne verte

Le film "La Ligne Verte" sort en 1999, il est écrit et réalisé par Franck Darabont. Il s'agit de l'adaptation du livre de Stephen King. On retrouve notamment Tom Hanks et Michael Clarke Duncan.

Le film La Ligne verte suit Paul Edgecomb (Tom Hanks), pensionnaire centenaire d'une maison de retraite, est hanté par ses souvenirs. Gardien-chef du pénitencier de Cold Mountain en 1935, il était chargé de veiller au bon déroulement des exécutions capitales en s'efforcant d'adoucir les derniers moments des condamnés. Parmi eux se trouvait un colosse du nom de John Coffey (Michael Clarke Duncan), accusé du viol et du meurtre de deux fillettes. Intrigué par cet homme candide et timide aux dons magiques, Edgecomb va tisser avec lui des liens très forts. La Ligne verte ©United International Pictures Michael Clarke Duncan (John Coffey) mesurait 2,10 m pour 165 kg. Une carrure impressionnante, mais cela ne lui suffisait pas pour dépasser énormément ses très grands partenaires à l'écran comme David Morse (Brutal Howell) et James Cromwell (Hal Moore, le directeur du pénitencier). Afin qu'il soit vraiment plus grand que tous les autres personnages, comme le montre notre image du jour, Frank Darabont, le réalisateur, a dû ruser. Il a donc utilisé des objectifs de caméra spéciaux, fait de fausses perspectives et ils ont même eu recours à de petites estrades !