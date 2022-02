Image du jour : le premier grand rôle de Tahar Rahim dans Un prophète

Réalisé par Jacques Audiard, le film "Un prophète" voit le jour en 2009. Tahar Rahim encore très peu connu à cette époque, joue ici son premier grand rôle, ce qui lui a valu de nombreuses récompenses.

Le film Un prophète retrace l'histoire de Malik El Djebena (Tahar Rahim), qui ne sait ni lire, ni écrire. Ce jeune délinquant de 19 ans est condamné à six ans de prison. À son arrivée en centrale, seul au monde, il paraît plus jeune, plus fragile que les autres détenus. D’emblée, il tombe sous la coupe d’un groupe de prisonniers corses qui fait régner sa loi dans la prison. Le jeune homme apprend vite. Au fil des « missions », il s’endurcit et gagne la confiance des corses. Mais, très vite, Malik utilise toute son intelligence pour développer discrètement son propre réseau…

Un prophète ©Chic Films

Dans ce film, le réalisateur Jacques Audiard donne une chance à des inconnus. En effet, il choisit volontairement des acteurs encore méconnus du grand public comme Tahar Rahim. C'est au terme d'une courte discussion que le metteur en scène fut conquis par le comédien, notamment grâce à sa voix et son regard juvénile. Il déclare :

J'ai toujours été attiré par des prototypes masculins un peu juvéniles, qui ne sont pas caractérisés par leur degré de testostérone. À plus d'un titre, je pourrais faire le rapprochement entre Mathieu Kassovitz avec lequel j'ai travaillé plusieurs fois et Tahar Rahim. Non pas que l'un me fait penser à l'autre, mais tous les deux sont des prototypes masculins auxquels je suis sensible.

Le jeune Tahar Rahim réalise un doublet historique en étant sacré à la fois meilleur espoir et meilleur acteur lors de cette 35ème cérémonie des César.

