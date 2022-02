Image du jour : les effets spéciaux du célèbre film Jumanji

Sorti au cinéma en 1995, le film "Jumanji" réalisé par Joe Johnston est en fait l'adaptation cinématographique d'un livre pour enfants. De nombreux animaux apparaissent à l'écran et pourtant pas un seul d'entre eux vus à l'écran n'est réel. On vous en dit plus.

Le film Jumanji a marqué plus d'une génération. En France, plus de 2 millions de spectateurs s'étaient rendus au cinéma pour découvrir ce film à l'époque. Le long-métrage débute avec deux frères qui cachent un coffre bien profond dans le sol, espérant que personne ne le trouvera jamais. Cent ans plus tard, en 1969, un garçon de 12 ans, Alan Parrish, trouve le coffre contenant un jeu de société et le ramène à la maison. C’est un jeu très ancien et unique, époustouflant et dangereux, qui s’appelle Jumanji. Vous avez le cœur bien accroché ? Alors, jetez les dés et partez pour le monde magique de Jumanji, mais attention, toute partie commencée doit absolument être terminée !

Jumanji ©Teitler Film

Ce jeu va entraîner l'apparition de bons nombres d'animaux, des lions, des éléphants, des zèbres, des rhinocéros, des singes (comme notre image du jour ci-dessus) et bien d'autres. Les équipes du film n'ont pourtant pas pu tourner avec de véritables bêtes. La production a donc fait appel à la société de George Lucas. Il a ainsi produit tous les effets visuels du film. La plupart des animaux vus dans le film sont des images de synthèse, mais il y a également des animatroniques. C'est le cas de la grosse plante jaune carnivore qui tente de dévorer Peter Sheperd (Bradley Pierce) ! Et il y en a d'autres comme le pélican qui dérobe le jeu, le crocodile de la mousson, ou bien encore les araignées du grenier.

