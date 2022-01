Image du jour : l'incroyable famille nombreuse de la série Sept à la maison

La série télévisée "Sept à la maison" est diffusée pour la première fois en août 1996. Les histoires de cette grande famille parfaite arrivent en France en 1999, et les épisodes seront diffusés pendant de longues années sur différentes chaînes. De quoi marquer plus d'une génération !

Le principe est très simple : chaque jour de la semaine, à 7 h, CinéSéries vous propose une image ou vidéo insolite, marquante ou humoristique.

La série Sept à la maison (7 th Heaven, en anglais) était la série télévisée la plus regardée de tous les temps sur la chaîne américaine WB. Avec 11 saisons au compteur, la série détient le record de longévité pour une série dramatique familiale, elle devance même la célèbre série La Petite maison dans la prairie ! Le synopsis de Sept à la maison est le suivant :

Bienvenue à Glen Oak, où le révérend Éric Camden (Stephen Collins), un pasteur, et son épouse Annie (Catherine Hicks) élèvent leurs sept enfants. À l'exception de Lucy (Beverley Mitchell), les enfants portent tous les noms de personnages bibliques. Tout au long des épisodes, nous suivons les mésaventures du couple et des enfants Matt (Barry Watson), Mary (Jessica Biel), Lucy, Simon (David Gallagher) et Rosie. La maison est toujours pleine, et elle s'agrandit encore avec l'arrivée des jumeaux Samuel et David.

Sept à la maison ©The WB

Notre image du jour ci-dessus représente la grande famille Camden. La série expose les difficultés et les avantages d'une famille nombreuse. Chaque épisode donne lieu à une réflexion sur la vie, ses épreuves et ses joies. L'accent est mis également sur l'aide que la religion peut apporter face à certains problèmes. Au cours des épisodes, les expériences de la vie servent de leçons de morale. L'un des points important de cette série, c'est l'évolution morale des personnages.

Rendez-vous demain à 7 h pour une nouvelle image du jour.

Retrouvez ici toutes nos images du jour.