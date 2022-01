Image du jour : quand Catherine Deneuve enfilait une peau d'âne pour le film de Jacques Demy

Le film "Peau d'Âne" voit le jour en 1970, inspiré du conte de Charles Perrault, Jacques Demy reprend cette histoire sur grand écran. C'est Catherine Deneuve qui endosse le rôle principal et la peau d'âne !

La reine moribonde a fait promettre au roi de n'épouser que plus belle qu'elle. Dans tout le royaume, une seule personne peut se prévaloir d'une telle beauté, sa propre fille, incarnée par la toute jeune Catherine Deneuve. Revêtue d'une peau d'âne, la princesse désespérée s'enfuit du château familial. L'adaptation de Peau d'Âne au cinéma est aussi magique que le conte de Perrault.

Peau d'Âne est un film musical d'apparence plein de légèreté, inspiré du conte datant de 1694, mais il aborde tout de même un thème délicat, celui de l'inceste. Le cinéaste Jacques Demy avait pour habitude de traiter des sujets plus noirs en toile de fond.

Le film a été tourné aux châteaux de Plessis-Bourré et de Pierrefonds, mais aussi à Chambord. Le tournage a parfois été interrompu, suite aux passages incessants des touristes. Pour ce qui est de la peau d'âne que porte Catherine Deneuve, que l'on voit sur notre image du jour, elle est authentique et vient tout droit d'un abattoir. Pour que l'actrice puisse la porter, elle a été retravaillée et pourvue de plusieurs doublures.

