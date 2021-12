L'image du jour : Antonio Banderas dans Le Masque de Zorro

Le film "Le Masque de Zorro" est signé Martin Campbell et voit le jour en 1998. Le film met en vedette l'acteur espagnol Antonio Banderas, qui incarne le petit protégé de Zorro.

Le film Le Masque de Zorro est réalisé par Martin Campbell. Don Diego de la Vega, un vieillard qui fut jadis le légendaire Zorro, s'évade de la prison où il croupit depuis 20 ans. Poursuivant sa vengeance contre le gouverneur Montero, responsable de la mort de sa femme, de sa perte et de la disparition de sa petite fille, il entreprend de former un jeune bandit, Alejandro Murieta, pour qu'à son tour, ce dernier puisse faire revivre la légende du justicier masqué... Le maître et l'élève parviennent à se faire admettre parmi les riches amis de Montero, dans le but de reprendre la "fille" de Montero qui n'est autre que la descendante de Don Diego de la Vega, et sauver les pauvres gens opprimés par le gouverneur…

Le Masque de Zorro © Sony Pictures Entertainment France

Alejandro Murietta est incarnait par Antonio Banderas, comme le montre notre image du jour ci-dessus. Le film est un succès international qui l'impose comme un héros d'action séduisant. Très attaché à son personnage l'acteur enfilera de nouveau le costume de bandit masqué dans la suite intitulée La légende de Zorro, il déclare :

Il y avait la comédie et l'humour, essentiels à ce type de films, des dialogues vifs, et beaucoup d'aventure. Sachant que Martin Campbell et une bonne partie de l'équipe du premier film reprenaient les commandes, il était évident que ce serait passionnant.

