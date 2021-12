L'image du jour : Audrey Lamy dans le film Tout ce qui brille

"Tout ce qui brille" sorti en 2010 est le premier film de Géraldine Nakache en tant que réalisatrice. Leila Bekhti partage l'affiche avec la jeune cinéaste, et Audrey Lamy vient compléter le casting. La comédienne incarne Carole une femme très... dynamique !

Le principe est très simple : chaque jour de la semaine, à 7 h, CinéSéries vous propose une image ou vidéo insolite, marquante ou humoristique.

Le film Tout ce qui brille retrace l'histoire d'Ely (Géraldine Nakache) et Lila (Leïla Bekhti), qui sont comme deux sœurs. Elles se connaissent depuis l'enfance, partagent tout et rêvent ensemble d'une autre vie. Elles vivent dans la même banlieue, à dix minutes de Paris. Aujourd'hui, Ely et Lila ne veulent plus être à dix minutes de leurs vies. De petites embrouilles en gros mensonges, elles vont tout faire pour essayer de pénétrer un monde qui n'est pas le leur, et où tout leur semble possible. Mais tout ce qui brille...

Pour les dépanner, les deux femmes peuvent compter sur leur amie Carole. Cette dernière ne comprend pas vraiment le mode de vie de ses amies et n'a pas de mal a assumer qui elle est vraiment.

Audrey Lamy a ponctué le film de scènes très drôles, un extrait ci-dessus dans notre image du jour :

