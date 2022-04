L'image du jour : Babou pète les plombs dans Le Prénom

Le film "Le Prénom" est réalisé par Alexandre de La Patellière et Matthieu Delaporte, adapté de leur pièce éponyme. Nommé à cinq reprises aux César, le film est marqué par la présence de la regrettée Valérie Benguigui. Retour sur une scène devenue culte.

Pour ceux qui n'ont pas vu le film Le Prénom, le synopsis est le suivant : Vincent (Patrick Bruel), la quarantaine triomphante, va être père pour la première fois. Invité à dîner chez Elisabeth (Valérie Benguigui) et Pierre (Charles Berling), sa sœur et son beau-frère, il y retrouve Claude (Guillaume de Tonquédec), un ami d'enfance. En attendant l'arrivée d'Anna (Judith El Zein), sa jeune épouse, on le presse de questions sur sa future paternité. Mais quand on lui demande s'ils ont déjà choisi un prénom pour l'enfant à naître, sa réponse plonge la petite assemblée dans le chaos..

Dans l'extrait ci-dessus, on peut voir l'une des scènes très marquantes de ce film. Ici, Babou n'arrive pas à garder son calme et la tension ambiante la pousse à livrer tout ce qu'elle a sur le cœur. Dans ce monologue, son mari est assommé de reproches et toutes les personnes présentent dans le salon en prennent pour leur grade.

Babou reste l’un des rôles emblématiques de la regrettée comédienne, Valérie Benguigui. Son interprétation dans le film Le Prénom lui permet d'obtenir le 22 février 2013 le César de la meilleure actrice dans un second rôle, quelques mois avant sa mort. L'actrice est décédée d'un cancer du sein le 2 septembre 2013.

