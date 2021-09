L'image du jour : Bart, un ours pas comme les autres

Le célèbre film de Jean-Jacques Annaud "L'Ours" illustre l'incroyable histoire d'un homme, incarné par Tchéky Karyo, et d'un sublime ours Kaar. Ce dernier est interprété par le célèbre ours Bart, à la filmographie impressionnante.

Magnifique ode à la nature, le film L'Ours de Jean-Jacques Annaud, sorti en 1988, a marqué les esprits grâce à son sublime scénario de l'homme qui rencontre la bête, mais également avec les images somptueuses de cette nature (presque) sauvage. Image du jour : L'Ours ©Pathé Douze oursons ont été dressés pour incarner le petit Youk. Côté adulte, c'est le célèbre ours Bart qui a incarné Kaar. On le retrouve également dans Croc-Blanc, L'Incroyable voyage, Légendes d'automne ou encore À couteaux tirés. Une filmographie impressionnante pour ce célèbre ours qu'on retrouve ci-dessus dans un cliché tiré du film.