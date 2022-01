L'image du jour : Ben Stiller dans La Vie rêvée de Walter Mitty

Produite et réalisée par Ben Stiller lui-même, la comédie "La Vie rêvée de Walter Mitty" voit le jour en 2013. Pour ce rôle, le comédien s'est complétement dépassé.

La Vie rêvée de Walter Mitty a été intégralement tourné en pellicule. Un moyen qui est de moins en moins utilisé par les réalisateurs, mais qui tenait à cœur à Ben Stiller, pour des questions de cohérences avec le scénario. En effet, son personnage est développeur sur pellicule pour le magazine Life.

Walter Mitty est un homme ordinaire, enfermé dans son quotidien, qui n’ose s’évader qu’à travers des rêves à la fois drôles et extravagants. Mais confronté à une difficulté dans sa vie professionnelle, Walter doit trouver le courage de passer à l'action dans le monde réel. Il embarque alors dans un périple incroyable, pour vivre une aventure bien plus riche que tout ce qu'il aurait pu imaginer jusqu’ici. Et qui devrait changer sa vie à jamais.

Image du jour : La Vie rêvée de Walter Mitty ©Red House Entertainment

Le tournage a eu lieu à New-York, en Islande (comme le montre notre image du jour ci-dessus) mais aussi dans l'Océan Atlantique. Le comédien a dû, pour les besoins d'un plan, se retrouver dans l'eau jusqu'au cou, seul. Il raconte :

Nous nous trouvions en pleine mer, à plus de 1,5 kilomètre des côtes, avec des creux de plus de deux mètres – qui sont très impressionnants lorsqu’on se trouve dans l’eau. Le bateau où se trouvait la caméra s’est éloigné pour revenir pour la scène, mais durant deux minutes je me suis retrouvé tout seul au beau milieu de l’Atlantique Nord. J’étais seul en pleine mer avec une mallette en attendant que la caméra revienne, et je me suis dit : « J’espère qu’ils vont réussir à me retrouver ! ». J’ai ressenti un réel danger, c’est dans des moments comme celui-là que l’on se dit que c’est ça, le vrai cinéma.

