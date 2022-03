L'image du jour : Black Mamba vs O-Ren Ishii dans Kill Bill

En 2003 Quentin Tarantino réalise le film "Kill Bill". A l'origine, prévu comme un seul long-métrage, il a été séparé en deux parties en raison de sa longueur (environ quatre heures pour les deux volets réunis). Retour sur la scène de combat entre Black Mamba et O-Ren Ishi.

Dans Kill Bill (V1), on se retrouve dans un mariage en plein désert : un commando fait irruption dans la chapelle, massacre les mariés et leurs invités et disparaît, laissant pour morte la Mariée et l’enfant qu’elle porte. Après quatre ans de coma, la Mariée se lance à la poursuite des assassins, membres du gang de Bill au sein duquel elle-même exerça autrefois ses talents de tueuse. Redevenue la redoutable Black Mamba du Détachement International des Vipère Assassines, la Mariée n’a plus qu’une obsession : tuer Bill.

Pour interpréter leurs rôles correctement, Quentin Tarantino, le réalisateur, a soumis ses acteurs à un entraînement intensif. Ensemble, ils ont fait énormément de sport dont de la musculation et du stretching. Ils ont dû suivre les cours de Sonny Chiba qui leur enseigna les rudiments du maniement du sabre. Les acteurs ont également suivi des cours d'arts martiaux. Et pour finir, ils ont appris les bases de la langue japonaise, afin que leurs répliques dans cette langue, soient compréhensibles par le public nippon.

Ci-dessous voici un cliché des coulisses du film : Uma Thurman et Lucy Liu, très complices lors du tournage de cette fameuse scène de combat :

Kill Bill ©Miramax Films

